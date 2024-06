Как понять, что собака вам доверяет: с помощью этого вы легко узнаете

Хотя собаки известны своей преданностью и послушанием, их доверие нужно заслужить. Чтобы стать авторитетом для питомца, мало просто его кормить и выгуливать.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported