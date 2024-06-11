Как понять, что собака вам доверяет: с помощью этого вы легко узнаете

Кинологи ответили, как понять, что собака вам доверяет

Хотя собаки известны своей преданностью и послушанием, их доверие нужно заслужить. Чтобы стать авторитетом для питомца, мало просто его кормить и выгуливать.

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В отличие от кошек, собаки — очень открытые создания, и определить их истинные эмоции и чувства несложно — просто внимательнее наблюдайте за их поведением.

Признаки полного доверия собаки:

При полном доверии и здоровых отношениях собака не отводит взгляд: она спокойно и радостно смотрит вам в глаза, не ожидая подлости от хозяина.

Вы являетесь любимым хозяином, если питомец постоянно приносит вам свои игрушки: собака боится, что вам может быть скучно без развлечений.

Если собака считает вас вожаком стаи, она будет стараться спать вместе с вами: на вашей постели или хотя бы в одной комнате. Так питомец показывает, что чувствует себя в полной безопасности только рядом с вами.

Когда пес вам безгранично доверяет, он не может удержаться от зевоты, если вы зевнули первым.

Если собака вас обожает, она будет пытаться утащить ваши личные вещи или с удовольствием устроится на них спать.