Почему нельзя долго смотреть кошке в глаза: народные приметы и научное объяснение

Кошки часто выступают главными героями множества примет и суеверий: все знают, что они являются неизменными спутницами ведьм.
Каждый счастливый обладатель кошки знает, насколько завораживающим может быть взгляд его питомца: роковым, притягательным и магическим.
Многие бабушки с детства предупреждают, что нельзя смотреть кошке в глаза, хотя не всегда объясняют причину.
С точки зрения психологии это вполне объяснимо — предупреждение имеет смысл. Дело в том, что кошки всегда остаются немного хищниками.
Для животного прямой зрительный контакт означает вызов на бой: если ваш питомец не испугается, он может воспринять это как "дуэль", на которую вы его "пригласили". Некоторые кошки действительно после длительного зрительного контакта могут наброситься и исцарапать хозяина. Менее агрессивные питомцы могут попросту обидеться на вас, решив, что вы ни с того ни с сего решили с ними повоевать.
Если же кот сам упорно смотрит вам в глаза, это означает, что он не считает вас главой семьи и готов оспорить это звание.
А народная мудрость предостерегает от такого шага по другой причине. По мнению эзотериков, кошки способны видеть то, что человеку не под силу.
Если вы начнете всматриваться ей в глаза, нечистая сила может обратить на вас внимание и причинить вред.
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