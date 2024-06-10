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Почему нельзя долго смотреть кошке в глаза: народные приметы и научное объяснение

Стало известно, почему нельзя смотреть в глаза кошке

1:28
Зоосфера » Кошки

Кошки часто выступают главными героями множества примет и суеверий: все знают, что они являются неизменными спутницами ведьм.

Стало известно, почему нельзя смотреть в глаза кошке
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Каждый счастливый обладатель кошки знает, насколько завораживающим может быть взгляд его питомца: роковым, притягательным и магическим.

Многие бабушки с детства предупреждают, что нельзя смотреть кошке в глаза, хотя не всегда объясняют причину.

С точки зрения психологии это вполне объяснимо — предупреждение имеет смысл. Дело в том, что кошки всегда остаются немного хищниками.

Для животного прямой зрительный контакт означает вызов на бой: если ваш питомец не испугается, он может воспринять это как "дуэль", на которую вы его "пригласили". Некоторые кошки действительно после длительного зрительного контакта могут наброситься и исцарапать хозяина. Менее агрессивные питомцы могут попросту обидеться на вас, решив, что вы ни с того ни с сего решили с ними повоевать.

Если же кот сам упорно смотрит вам в глаза, это означает, что он не считает вас главой семьи и готов оспорить это звание.

А народная мудрость предостерегает от такого шага по другой причине. По мнению эзотериков, кошки способны видеть то, что человеку не под силу.

Если вы начнете всматриваться ей в глаза, нечистая сила может обратить на вас внимание и причинить вред.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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