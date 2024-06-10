Как понять, что кошка испытывает стресс: несколько ключевых признаков

По разным причинам кошки могут испытывать стресс, что отрицательно сказывается на их здоровье.
Владельцу необходимо внимательно следить за изменениями настроения и поведения кошки, чтобы предотвратить серьёзные последствия.
Признаки стресса у кошки:
Избегает контактов
Когда кошка находится в нестабильном эмоциональном состоянии, она старается избегать общения с членами семьи и другими питомцами. Животное становится более замкнутым и депрессивным.
Отказ от пищи
Стресс может привести к потере аппетита у кошки, она может отказаться от еды, а в крайних случаях даже забыть про воду. Это самый опасный признак, так как он может привести к обезвоживанию или нехватке питательных веществ и, в конечном итоге, к смерти.
Игнорирует лоток
Если кошка внезапно начинает ходить в туалет в неположенных местах, это должно вас насторожить: воспитанные кошки, привыкшие к лотку, без причины так поступать не будут.
Изменение поведения
Несмотря на свои скромные размеры, у кошки очень острые когти и зубы. В состоянии сильного стресса кошка может использовать их, пытаясь вас поцарапать или укусить, демонстрируя агрессивное поведение.
Пытается убежать из дома
Если ваша кошка обычно не проявляет интереса к улице, то её внезапное стремление убежать из дома — тревожный сигнал. В таких случаях рекомендуется установить москитные сетки на окнах.
Как только вы заметили признаки стресса у кошки, постарайтесь устранить возможные источники стресса и создайте для неё безопасную и уютную обстановку, чтобы она чувствовала себя защищённой.
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