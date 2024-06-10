Какие ошибки нельзя допускать, когда вы живете с кошкой: делает каждый первый

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Эксперты назвали ошибки, которые нельзя допускать с кошкой

1:51
Зоосфера » Кошки

Кошки являются одним из самых популярных домашних питомцев, но это не означает, что люди идеально ухаживают за ними.

Эксперты назвали ошибки, которые нельзя допускать с кошкой
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти животные не растут сами по себе, им нужен полноценный уход и внимание.

Вот основные ошибки, которые владельцам кошек следует избегать:

Не выпускайте их на улицу

Домашние кошки находятся в безопасности дома и избегают рисков для своего здоровья. Если кошка выходит на улицу, вам придется чаще купать ее, проводить профилактику от глистов и блох, а также внимательно следить за ее шерстью на наличие клещей. Кроме того, уличные животные могут передавать опасные заболевания, которые могут заразить и человека.

Батарея

Кошки предпочитают тепло, поэтому в холодное время года они ищут место с оптимальной температурой. Батарея кажется им удобным местом, но это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Лучше всего организовать для кошки уютное место для отдыха, которое станет ее любимым уголком в доме.

Экономия на корме

Не стоит экономить на корме для кошки, это может отразиться на ее здоровье и долголетии. Качественный корм учитывает все потребности питомца и изготавливается из натуральных ингредиентов.

Лучше всего придерживаться рекомендаций заводчика и выбирать корм, который он рекомендует.

Когти

Даже если кошка царапает вас, это не повод для ампутации ее когтей. Стоит обратить внимание на ваше взаимодействие с ней и поискать причину сложностей.

Стрижка

Кошки не нуждаются в стрижке, им комфортно в их естественной "шубе". Лишение животного от шерстяного покрова может сделать его уязвимым перед изменчивыми погодными условиями и перепадами температур.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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