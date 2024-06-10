Какие ошибки нельзя допускать, когда вы живете с кошкой: делает каждый первый

Кошки являются одним из самых популярных домашних питомцев, но это не означает, что люди идеально ухаживают за ними.
Эти животные не растут сами по себе, им нужен полноценный уход и внимание.
Вот основные ошибки, которые владельцам кошек следует избегать:
Не выпускайте их на улицу
Домашние кошки находятся в безопасности дома и избегают рисков для своего здоровья. Если кошка выходит на улицу, вам придется чаще купать ее, проводить профилактику от глистов и блох, а также внимательно следить за ее шерстью на наличие клещей. Кроме того, уличные животные могут передавать опасные заболевания, которые могут заразить и человека.
Батарея
Кошки предпочитают тепло, поэтому в холодное время года они ищут место с оптимальной температурой. Батарея кажется им удобным местом, но это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Лучше всего организовать для кошки уютное место для отдыха, которое станет ее любимым уголком в доме.
Экономия на корме
Не стоит экономить на корме для кошки, это может отразиться на ее здоровье и долголетии. Качественный корм учитывает все потребности питомца и изготавливается из натуральных ингредиентов.
Лучше всего придерживаться рекомендаций заводчика и выбирать корм, который он рекомендует.
Когти
Даже если кошка царапает вас, это не повод для ампутации ее когтей. Стоит обратить внимание на ваше взаимодействие с ней и поискать причину сложностей.
Стрижка
Кошки не нуждаются в стрижке, им комфортно в их естественной "шубе". Лишение животного от шерстяного покрова может сделать его уязвимым перед изменчивыми погодными условиями и перепадами температур.
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