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Как домашний питомец может помочь хозяину, который заболел

Врачи рассказали, как питомец может помочь хозяину справиться с болезнью

2:15
Зоосфера

Любой владелец собаки ведет активный образ жизни, ощущает свою значимость и не испытывает недостатка в общении.

Врачи рассказали, как питомец может помочь хозяину справиться с болезнью
Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Взаимодействие с собакой укрепляет иммунную систему и снижает риск развития аллергии.

После Первой мировой войны были созданы первые школы подготовки собак-поводырей для слепых. Кстати, 27 апреля отмечается Международный день собак-поводырей. В 1984 году в Голландии начали обучать собак-помощников для людей с нарушениями слуха.

Позднее начали готовить собак для помощи людям с ограниченными возможностями, включая инвалидов-колясочников. Также собак используют в канистерапии, где они работают с людьми, страдающими аутизмом, психическими и эмоциональными расстройствами.

Общение с специально обученными собаками помогает детям в больницах и пожилым людям в домах престарелых. Собаки обучены распознавать начало приступа эпилепсии, снижение уровня сахара в крови при диабете и даже диагностировать рак на ранних стадиях.

Любая домашняя собака чутко улавливает настроение хозяина и считывает его эмоции. Ваша собака всегда готова выслушать вас и подарить положительную энергию. Многие собаки стараются привлечь внимание к хозяину, если ему стало плохо.

Кошки обладают целебными свойствами благодаря своему мурлыканью, частота которого составляет от 20 до 40 герц. Это похоже на лечение ультразвуком: уменьшаются воспалительные процессы, улучшается эмоциональное состояние, снижается уровень стресса, укрепляются кости и ускоряется сращивание переломов.

Кроме того, кошки интуитивно ложатся на больное место и согревают его, а уколы когтей при поглаживании ("молочный шаг") могут снижать артериальное давление при гипертонии. Кошки также умеют поглощать отрицательную энергию.

Существует мнение, что домашние животные могут забирать на себя болезни хозяина, такие как рак или диабет. Это подтверждают некоторые ветеринарные врачи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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