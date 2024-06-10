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Как кошка будет мстить за обиду: полезно знать

Эксперты ответили, как кошка будет мстить за обиду

1:02
Зоосфера » Кошки

Многие знают, что у кошек хорошая память: если вы обидели свою любимицу, она наверняка выберет идеальный момент для мести.

Эксперты ответили, как кошка будет мстить за обиду
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Часто такое поведение приписывают кошкам с независимым и свободолюбивым характером.

Но могут ли животные вообще действовать из чувства мести, совершая очередную шалость?

Эксперты в области психологии кошек утверждают, что это всего лишь миф. Животные не обладают таким спектром эмоций, как люди, поэтому приписывать им месть не стоит.

Если кошка начала игнорировать лоток, плохо себя вести или нападать на гостей, стоит проанализировать свое поведение. Например, она может нагадить на постель из-за стресса, а игнорировать лоток из-за того, что хозяин не удосужился его тщательно почистить.

Также кошки не любят, когда вы позволяете друзьям гладить их: после этого их поведение может стать непредсказуемым. Это подрывает доверие к хозяину и усложняет личные отношения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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