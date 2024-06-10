Несколько пород кошек, которые подходят семье с детьми

Названы идеальные для семьи с детьми породы кошек

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошка — идеальный питомец для семьи с детьми.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Она чистоплотна, ласкова и не требует ежедневных прогулок.

Британская короткошерстная кошка

Эти плюшевые любимцы могут быть голубого, черного, белого или золотого окраса. Это крепкие и здоровые кошки. Они отлично ловят мышей, хорошо ладят с другими кошками и собаками, и их шерсть не требует сложного ухода. Верные и преданные компаньоны, британские кошки ведут себя невозмутимо с детьми, любят компанию, но не терпят фамильярности.

Корниш-рекс

Кошка изумительной красоты с кудрявой шерстью, выведенная в графстве Корнуэлл, Великобритания. Разрешены любые окрасы. Эти кошки очень игривы, напоминают по поведению собак и сохраняют любознательность и подвижность до старости. Они станут отличными товарищами для игр и дружат с собаками. Существуют и другие породы кудрявых кошек, такие как девон-рекс и немецкий рекс.

Курильский бобтейл

Эта короткохвостая кошка с Курильских островов обладает умом, независимостью и любознательностью. Они легко дрессируются, могут приносить игрушки хозяину во время игры и не боятся воды. Хорошо привязываются к детям и лучше всех снимают стресс.

Мейн-кун

Одна из крупнейших пород кошек, выведенная в штате Мэн, США. Эти кошки сильно привязываются к людям, не любят взбираться на шкафы, редко мяукают, но часто "чирикают". Они терпимо относятся к детям, любят ласку и выражают свое удовольствие громким мурлыканьем.

Персидская кошка

Персидские кошки обладают мягким и кротким характером. Спокойные и уживчивые, они приносят мир и уют в дом. У персидских кошек негромкий, музыкальный голос. Они любят, когда их гладят дети, но не любят шумные игры. Порода предлагает разнообразие окрасов, а длинная шерсть требует ухода.

Рэгдолл

Эти крупные полудлинношерстные кошки спокойны, тихи и уравновешены. Они лишены агрессивности и практически не чувствительны к боли. Чаще всего встречаются с сиамским окрасом и белыми отметинами. Эти кошки дружелюбны и сообразительны, как собаки.

Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка)

Эти кошки кроткие, нежные и покладистые. Они привязываются к владельцам и добры к незнакомцам. Допускаются все окрасы.

Не стоит забывать и про беспородных Васек и Мурок. Черно-белые кошки и коты лучше всего ладят с детьми благодаря своему миролюбию и высокому интеллекту. Рыжие кошки шаловливы, трехцветные приносят счастье в дом, а у белых котов с голубыми глазами часто встречается наследственная глухота. Здоровья вам и вашим питомцам!