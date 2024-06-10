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Какие собаки не линяют: настоящее спасение для любого хозяина

Кинологи назвали собак, которые не линяют

2:55
Зоосфера » Собаки

Многие люди мечтают о собаке, но не хотят, чтобы по дому была шерсть и запах. Существуют породы собак, с которыми можно избежать этих неудобств.

Кинологи назвали собак, которые не линяют
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Голые собаки

К таким породам относятся мексиканская голая собака, китайская хохлатая собачка и американский голый терьер. У этих собак практически отсутствует шерсть, однако за их кожей требуется особый уход.

Этих собак необходимо регулярно мыть, наносить на кожу солнцезащитный крем и защищать от холода и влаги. Они нуждаются в одежде круглый год. Кожа у этих собак очень нежная и на ней легко заметны любые шрамы.

Жесткошерстные терьеры

Сюда входят эрдельтерьер, жесткошерстный фокстерьер, вельштерьер, лейклендтерьер, ирландский терьер и другие. Этих собак триммингуют 2-3 раза в год, выщипывая отмершую шерсть. Стрижка этим собакам противопоказана, так как жесткая шерсть потеряет свою структуру, станет мягкой и быстро будет пачкаться.

Шнауцеры

Шнауцеры всех трех разновидностей также не линяют. Их грубая шерсть требует тримминга и частичной стрижки.

Жесткошерстная такса

Эти собаки также не линяют и нуждаются в тримминге.

Терьеры с определенной стрижкой

Бедлингтон-терьер, керри-блю-терьер, пшеничный терьер и русский черный терьер. Их красота подчеркивается специальной стрижкой, соответствующей стандартам породы.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер также не линяет, но его роскошная шерсть требует особого ухода. Для сохранения длины шерсти её заворачивают в специальные папильотки из бумаги. При расчесывании используют специальный спрей, а при мытье — кондиционер. Подобную структуру шерсти имеют родственные породы, такие как австралийский шелковистый терьер, скай-терьер и бивер-йорк.

Пудель

Пудели имеют четыре ростовые разновидности и множество окрасов. Их стригут, существует несколько стрижек, одобренных стандартом породы. Например, знаменитая стрижка подо льва. Пудели не линяют и их шерсть не имеет запаха. Аналогичным образом стригут и родственные породы, такие как бишоны, болонки и лаготто-романьоло.

Афганская борзая

Афганская борзая не линяет и требует тщательного ухода за своей длинной шерстью.

В квартире больше всего хлопот доставляет шерсть гладкошерстных собак, так как её трудно убрать. Длинношерстные породы, такие как колли, достаточно вычесывать во время линьки раз в три дня. Зато из их пуха можно вязать вещи с целебными свойствами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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