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Не только от радости: ученые выяснили, почему собака виляет хвостом

Ученые объяснили, почему собака виляет хвостом

1:13
Зоосфера » Собаки

Мы привыкли думать, что собака выражает радость, виляя хвостом.

Ученые объяснили, почему собака виляет хвостом
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, радость — это не единственная причина такого поведения.

Группа зарубежных ученых изучила поведение собак и определила, почему они могут вилять хвостом. Результаты исследований были опубликованы в иностранных интернет-источниках.

Также собаки могут вилять хвостом, когда они сильно нервничают. Такая реакция может возникнуть, если собака видит другую собаку или животное, цели и настроение которого ей неизвестны.

Больше всего страха у собаки вызывает сородич, который не выражает своих эмоций или ведет себя агрессивно. Если же другая собака показывает признаки симпатии или страха, то она перестает пугать собаку.

Кстати, есть простой способ лучше понять своих питомцев. Достаточно обратить внимание на то, в какую сторону больше направлен хвост при вилянии.

Если хвост в основном направлен вправо, то собака просто радуется и выражает восторг.

Если же влево, то животное чувствует неуверенность, страх или находится в состоянии стресса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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