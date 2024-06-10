Запредельное количество децибел: самые шумные породы собак

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Кинологи назвали самые шумные породы собак

3:00
Зоосфера » Собаки

Собаки лают только при взаимодействии с человеком.

Кинологи назвали самые шумные породы собак
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

При общении между собой собаки выражают эмоции с помощью рычания, фырканья, повизгивания и других звуков.

Например, гончие собаки идут по следу зверя с голосом, по тембру которого охотник может определить, какого зверя гонит собака и насколько свежий след. Голос гончей собаки уникален, поэтому охотники часто дают своим гончим говорящие имена, такие как Гобой, Флейта или Сигнал.

Сейчас популярны английские заячьи гончие собаки — бигли. Это небольшие, нарядные, гладкошерстные собаки с отличным чутьем. Биглей часто используют в таможенной службе, и они даже способны определять болезни растений. При квартирном содержании биглю необходимы длительные прогулки и полноценная физическая и интеллектуальная нагрузка.

Такса — это еще одна порода, не являющаяся декоративной. Это большая собака на коротких ножках и с очень храбрым сердцем. Таксы произошли от баварских гончих и могут преследовать зверя по следу.

Кроме того, таксы — отличные охотники на норного зверя, например лисицу или барсука. Им нужны дозированные нагрузки, так как у этой породы часто возникают проблемы с позвоночником.

Джек-рассел-терьер стал популярным после фильма "Маска". Это серьезный рабочий терьер, превосходный охотник и крысолов, "настоящий сгусток энергии". Этой собаке также необходима дрессировка, например, занятия аджилити.

Еще одна популярная порода — хаски. Хаски относятся к северным ездовым собакам и выделяются своей страстью к работе. Их называют "Рысак собачьего мира". Хаски нужно не просто выгуливать, но и давать серьезные беговые нагрузки.

Летом это могут быть велосипедные прогулки, а зимой — лыжные. В ездовом спорте есть множество дисциплин, которыми можно заниматься даже в городских условиях. Скучающие хаски воют и разрушают квартиры.

Маленькие собаки, такие как той-терьер, часто много лают. Причиной этому могут быть излишняя эмоциональность, трусость и недостаток впечатлений, когда собака боится всего нового. Это обычно происходит при квартирном содержании без прогулок на улице.

С любой собакой необходимо гулять и заниматься дрессировкой. Существуют также многочисленные интеллектуальные игрушки для собак, которые можно купить в зоомагазине или сделать самостоятельно.

Например, сделать отверстия в пластиковой бутылке и насыпать туда корм. Тогда собаке придется катать бутылку, чтобы получить лакомство. Такие развлечения развивают интеллект вашего питомца.

Любите своих питомцев и обязательно занимайтесь их дрессировкой!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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