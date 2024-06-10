Как по кошке определить погоду: это относится к ливню, который накроет Москву 12 июня
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
1:12
С древних времен люди заметили, что кошка тонко реагирует на изменения погоды, которые мы сами можем не ощущать.
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Поэтому каждый хозяин домашней кошки может предугадать погоду, даже не читая прогнозов синоптиков.
Итак, на что стоит обратить внимание в поведении кошки:
- Если кошка ищет теплое место, "нападает" на батареи, пытается залезть в шкаф или под одеяло — скоро будет похолодание.
- Если кошка начинает пить много воды, есть траву, вылизывать хвост и чесать уши лапками, стоит взять зонтик — вероятно, будет дождь.
- В районах, подверженных стихийным бедствиям (ураган, наводнение, цунами), кошка перед их наступлением ведет себя иначе: издает громкие звуки, шипит, пытается выбежать на улицу.
- Если кошка во сне закрывает нос хвостом или лапами, ждите сильных холодов.
- Когда кошка носится по дому, шалит и играет, это может предвещать сильный ливень, грозу, порывистый ветер, метель или вьюгу.
- Если кошка во сне старается лечь так, чтобы все ее тело было открыто, приближается жаркая погода.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru