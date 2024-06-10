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Могут ли дружить собаки и кошки: оказалось, что да

Россиянам ответили, могут ли кошки и собаки дружить

1:12
Зоосфера

Мы привыкли считать собаку верным спутником, который сопровождает нас при любой возможности. Однако нельзя безоговорочно назвать отношения человека и собаки дружескими.

Россиянам ответили, могут ли кошки и собаки дружить
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собака чувствует любовь и уважение к своему хозяину. Но могут ли эти животные строить подлинные дружеские отношения?

Оказалось, что да. Ответ кроется в диком прошлом собаки.

Её предки — дикие волки, которые жили в стаях, где присутствовали не только иерархия, но и взаимопомощь, игры и, конечно же, дружба. Поэтому собака с удовольствием заводит друзей, если представится такая возможность.

Чаще всего её друзьями становятся соседские собаки, с которыми хозяева позволяют играть.

Кроме того, они проявляют доброжелательность к детям и другим домашним животным. Например, взрослая кошка может обидеться на хозяина, который принес в дом щенка, и даже убежать.

А вот собака способна увидеть в котёнке нового лучшего друга и никому не даст его в обиду.

Такая же доброжелательность распространяется и на других животных, которых собака не станет воспринимать как добычу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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