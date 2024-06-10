Могут ли дружить собаки и кошки: оказалось, что да

Мы привыкли считать собаку верным спутником, который сопровождает нас при любой возможности. Однако нельзя безоговорочно назвать отношения человека и собаки дружескими.
Собака чувствует любовь и уважение к своему хозяину. Но могут ли эти животные строить подлинные дружеские отношения?
Оказалось, что да. Ответ кроется в диком прошлом собаки.
Её предки — дикие волки, которые жили в стаях, где присутствовали не только иерархия, но и взаимопомощь, игры и, конечно же, дружба. Поэтому собака с удовольствием заводит друзей, если представится такая возможность.
Чаще всего её друзьями становятся соседские собаки, с которыми хозяева позволяют играть.
Кроме того, они проявляют доброжелательность к детям и другим домашним животным. Например, взрослая кошка может обидеться на хозяина, который принес в дом щенка, и даже убежать.
А вот собака способна увидеть в котёнке нового лучшего друга и никому не даст его в обиду.
Такая же доброжелательность распространяется и на других животных, которых собака не станет воспринимать как добычу.
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