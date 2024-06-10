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Почему собака "целуется": дело не только в любви

Кинологи ответили, почему собака "целуется"

1:22
Зоосфера » Собаки

Все знают, что собаки любят целоваться: эти милые и общительные питомцы постоянно "атакуют" своих хозяев своими ласками.

Кинологи ответили, почему собака "целуется"
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы привыкли думать, что таким образом пес выражает свою любовь и привязанность.

И это действительно так, однако стоит помнить, что собака может облизывать и незнакомых людей.

Почему же собаки вообще любят облизывать?

Эксперты в области психологии животных объяснили это следующим образом. Существует пять основных причин:

"Моя собственность"

Если собака не уверена в том, что она для вас единственная и неповторимая, то она будет очень активно вас облизывать, показывая всем, что вы принадлежите только ей.

Боль

Когда животное выбирает определенный участок на теле и усиленно его облизывает, стоит задуматься: возможно, у вас есть какие-то проблемы.

"База данных"

Собаки узнают и запоминают мир с помощью своих рецепторов. Если собака хоть раз лизнет незнакомца или другое животное, то они навсегда останутся в ее памяти.

Дружба

Еще с детства щенки облизывают друг друга, демонстрируя таким образом свое "братство".

Стресс

Когда собака нервничает, она начинает вести себя странно: иногда они могут активно облизывать хозяина, чтобы снять свое нервное напряжение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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