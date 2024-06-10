Почему собака "целуется": дело не только в любви

Все знают, что собаки любят целоваться: эти милые и общительные питомцы постоянно "атакуют" своих хозяев своими ласками.
Мы привыкли думать, что таким образом пес выражает свою любовь и привязанность.
И это действительно так, однако стоит помнить, что собака может облизывать и незнакомых людей.
Эксперты в области психологии животных объяснили это следующим образом. Существует пять основных причин:
"Моя собственность"
Если собака не уверена в том, что она для вас единственная и неповторимая, то она будет очень активно вас облизывать, показывая всем, что вы принадлежите только ей.
Боль
Когда животное выбирает определенный участок на теле и усиленно его облизывает, стоит задуматься: возможно, у вас есть какие-то проблемы.
"База данных"
Собаки узнают и запоминают мир с помощью своих рецепторов. Если собака хоть раз лизнет незнакомца или другое животное, то они навсегда останутся в ее памяти.
Дружба
Еще с детства щенки облизывают друг друга, демонстрируя таким образом свое "братство".
Стресс
Когда собака нервничает, она начинает вести себя странно: иногда они могут активно облизывать хозяина, чтобы снять свое нервное напряжение.
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