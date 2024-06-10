Каких людей собака обязательно облает: будьте готовы

Кинологи назвали типы людей, на которых будут лаять собаки

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Люди замечают, что их собаки на некоторых людей лают "с ног до головы", а на других совершенно не обращают внимания.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Особенно обидно, когда собаки лают на нас самих без видимой причины.

Однако стоит понимать, что собаки не будут лаять просто так: на это всегда есть свои причины, которые легко объяснить с точки зрения психологии животных.

Итак, как же собаки выбирают, на кого лаять? Оказывается, у собак есть несколько "фаворитов", которых они будут чаще приветствовать своим лаем.

Кто же находится в зоне риска:

Люди, которые боятся животных.

Собаки, как и многие другие животные, легко улавливают гормоны, выделяемые человеческим организмом во время страха. Например, многие лошади пытаются сбросить наездника, если чувствуют его страх.

Собаки начинают лаять в двух случаях:

демонстрируют превосходство над напуганным человеком;

сами боятся, и чужой страх только подстегивает их.

Человек напоминает о негативном опыте.

Например, собака может с радостью облаять человека, который напоминает ей ветеринара, если тот проводил болезненные процедуры или другие неприятные манипуляции.

Если первый хозяин был жестоким, собака будет лаять на всех, кто хоть немного на него похож.

Странный внешний вид

Собаки — большие консерваторы. Если внешний вид постороннего человека кажется им странным и непривычным, они могут испугаться и начать лаять, чтобы прогнать необычного незнакомца.

Кстати, в этом случае собака без хозяина может даже укусить, чтобы наверняка "мотивировать" вас покинуть её территорию.

Угрожающий вид

Если у вас в руках есть посторонние предметы или костыли, для собаки это выглядит как оружие. Пес начинает беспокоиться за свою безопасность и облаивает вас.