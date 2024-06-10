Как спасти питомца в жару: самые действенные методики

Ветеринары рассказали, как спасти питомца в жару

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пришло самое приятное время года — пора отправиться на природу, купаться и загорать.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Но всё ли так радужно, как кажется?

С каждым днём температура воздуха повышается, и вот уже нам становится не просто тепло, а жарко. Стоит ли упоминать, что для наших питомцев этот период может быть опасным? Да, стоит!

Тепловой удар без своевременной помощи может привести к летальному исходу. Повышение температуры тела, покраснение слизистых оболочек глаз, ротовой полости и ушей, приступы рвоты и диареи, слюнотечение, замедленная реакция, мышечная слабость и шаткая походка — основные признаки теплового удара. Наша задача — предотвратить такое состояние. Но как бороться с воздействием жары? Давайте разбираться вместе.

Во-первых, помним, что большинство наших питомцев покрыты шерстью. Эта "шуба" усиливает тепловое воздействие, и пока нам просто тепло, наш друг может уже страдать от жары.

Поэтому необходимо создать комфортные условия для питомца. Лежанка должна быть вне зоны прямых солнечных лучей. Регулярно проветривайте помещение. Не оставляйте питомца под кондиционером и в зоне сквозняков. Свежая и чистая вода должна быть доступна 24 часа в сутки.

Не забываем, что высокая температура воздуха расслабляет, и некоторые питомцы выглядят вялыми и сонными. Так организм пытается сохранить энергию и силы, чтобы пережить жару.

В жаркие дни следует сократить длительность прогулок и пребывания на солнце. Прогулка длительностью 20-30 минут позволит питомцу удовлетворить все потребности и не переутомиться. Лучшее время для прогулок — утро и вечер. Выбирайте маршруты с местами для отдыха, навесами или тенистыми участками.

Важно помнить, что в терморегуляции участвуют подушечки лап. Избегайте прогулок по раскаленному асфальту. Берите с собой воду и поилку, чтобы утолить жажду питомца.

Если заметите, что животное замедлило шаг, стало вялым, начало интенсивно дышать через рот с высунутым языком, сразу поместите его в тень, снимите намордник и ослабьте ошейник, обеспечьте приток воздуха. Используйте подручные средства: платок, головной убор, журнал или ладонь.

Предложите питомцу попить. Можно смочить голову, живот и лапы водой. Продолжайте путь только убедившись, что питомец пришел в себя, стал активнее и не испытывает затруднений с дыханием. Регулируйте физическую активность в соответствии с возможностями питомца.

И напоследок: в жару никогда не оставляйте питомца одного в машине, даже если ваше отсутствие продлится недолго. Пара минут беспечности может стоить вашему другу жизни!

Если симптомы недомогания выражены и не проходят, оберните питомца мокрым в холодной воде полотенцем и незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику!