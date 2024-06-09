Каким образом собакам удается считывать человеческие эмоции и болезни: ответ учёных

Собака живет рядом с человеком уже несколько десятков тысяч лет, поэтому мы часто забываем, что наши верные друзья в первую очередь являются одомашненными хищниками с невероятно острым чутьем.
Именно поэтому они обладают врожденными навыками, которые удивляют наше воображение.
Каждый владелец собаки знает, что его питомец безошибочно может определить настроение и эмоциональное состояние человека. От этого зависит его дальнейшее поведение.
Собака отлично чувствует весь спектр наших эмоций.
Как это возможно? Оказывается, этому есть научное объяснение.
Дело в том, что любые наши эмоции "пахнут", просто мы не можем их почувствовать из-за ограниченности нашего обоняния. А собака легко определяет, под влиянием каких эмоций мы находимся, исключительно по запахам нашего гормонального фона.
С болезнями дела обстоят точно так же: учеными доказано, что собака способна точно определить наличие серьезных заболеваний еще до медицинской диагностики.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.