Каким образом собакам удается считывать человеческие эмоции и болезни: ответ учёных

Ученые рассказали, как собаки считывают человеческие эмоции

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака живет рядом с человеком уже несколько десятков тысяч лет, поэтому мы часто забываем, что наши верные друзья в первую очередь являются одомашненными хищниками с невероятно острым чутьем.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Именно поэтому они обладают врожденными навыками, которые удивляют наше воображение.

Каждый владелец собаки знает, что его питомец безошибочно может определить настроение и эмоциональное состояние человека. От этого зависит его дальнейшее поведение.

Собака отлично чувствует весь спектр наших эмоций.

Как это возможно? Оказывается, этому есть научное объяснение.

Дело в том, что любые наши эмоции "пахнут", просто мы не можем их почувствовать из-за ограниченности нашего обоняния. А собака легко определяет, под влиянием каких эмоций мы находимся, исключительно по запахам нашего гормонального фона.

С болезнями дела обстоят точно так же: учеными доказано, что собака способна точно определить наличие серьезных заболеваний еще до медицинской диагностики.