От картонных домиков до лабиринтов: почему кошки обожают коробки

Почему кошкам так нравится жить и спать в коробках: факты о питомцах

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все знают, как сильно домашние коты и кошки любят коробки и различные ящики. Они используют любую возможность посидеть в картонном домике, даже если это всего на несколько минут. Ученые выяснили, почему питомцы так себя ведут.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Кошка — ловкий охотник и смелый защитник среди равных, но в остальных случаях и во время отдыха, болезни и сна она предпочитает надёжное укрытие.

Дома кошки прячутся не из-за угроз или ограничения свободы перемещения по квартире. Предполагается, что животные устают от шума и суеты, поэтому предпочитают проводить время в уединении.

Коробка или ящик лучше всего подходит для этих целей. Здесь кошки чувствуют себя в безопасности и могут контролировать территорию. Также в коробке питомец может быстро согреться, особенно в холодное время года.

Но самое важное, только в замкнутом пространстве кошка может полностью расслабиться. Любознательность кошек тоже играет роль — часто советуют разнообразить их досуг.

Энтузиасты строят для кошек домики, лабиринты и другие конструкции из коробок, чтобы питомцы могли удовлетворить свои интересы — от охотничьего инстинкта до простого любопытства.