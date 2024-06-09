От картонных домиков до лабиринтов: почему кошки обожают коробки

Все знают, как сильно домашние коты и кошки любят коробки и различные ящики. Они используют любую возможность посидеть в картонном домике, даже если это всего на несколько минут. Ученые выяснили, почему питомцы так себя ведут.
Кошка — ловкий охотник и смелый защитник среди равных, но в остальных случаях и во время отдыха, болезни и сна она предпочитает надёжное укрытие.
Дома кошки прячутся не из-за угроз или ограничения свободы перемещения по квартире. Предполагается, что животные устают от шума и суеты, поэтому предпочитают проводить время в уединении.
Коробка или ящик лучше всего подходит для этих целей. Здесь кошки чувствуют себя в безопасности и могут контролировать территорию. Также в коробке питомец может быстро согреться, особенно в холодное время года.
Но самое важное, только в замкнутом пространстве кошка может полностью расслабиться. Любознательность кошек тоже играет роль — часто советуют разнообразить их досуг.
Энтузиасты строят для кошек домики, лабиринты и другие конструкции из коробок, чтобы питомцы могли удовлетворить свои интересы — от охотничьего инстинкта до простого любопытства.
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