Уникальное зрение кошек: что они видят, чего не видят люди

Природа наделила кошек удивительным зрением, которое значительно острее человеческого. Рассмотрим уникальные особенности зрения этих животных.
Чудеса кошачьего зрения
Кошки способны видеть многие вещи, которые остаются незамеченными для человеческого глаза. Например, они могут различать объекты на расстоянии до 800 метров. Кроме того, кошки могут видеть множество объектов, даже если смотрят на одну точку.
Зрение в сумерках и при дневном свете
Благодаря специальной сосудистой оболочке глаза, кошки прекрасно видят в условиях сумерек. Однако при ярком дневном свете их зрение уступает человеческому.
Восприятие цветов
Кошки не так хорошо различают цвета, как люди. Их мир окрашен преимущественно в серые, голубые и зеленые тона. Наиболее чётко они видят серый цвет, различая до 25 его оттенков. Красный спектр, однако, для кошачьего глаза недоступен.
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