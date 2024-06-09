Стерилизация кошек: неожиданные сложности в первые дни после операции

Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что стерилизованные кошки становятся спокойнее и не доставляют владельцам проблем.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако есть важный нюанс, о котором нужно помнить. В первые несколько дней после стерилизации кошке нельзя позволять делать некоторые привычные вещи.

Уход за кошкой после стерилизации:

Первый день : в этот период у кошки может быть нарушена координация движений, и она не сможет ходить на большие расстояния самостоятельно. Поэтому лучше всего оставить её отдыхать в специально подготовленном месте. Это место должно быть на полу, на полотенце или одеяле, и вдали от сквозняков.

: в этот период у кошки может быть нарушена координация движений, и она не сможет ходить на большие расстояния самостоятельно. Поэтому лучше всего оставить её отдыхать в специально подготовленном месте. Это место должно быть на полу, на полотенце или одеяле, и вдали от сквозняков. Следующие пять дней : в этот период важно следить, чтобы кошка не была слишком активной. Игры и активные движения ей противопоказаны.

: в этот период важно следить, чтобы кошка не была слишком активной. Игры и активные движения ей противопоказаны. 10-14 дней после операции: в течение этого времени нужно следить, чтобы кошка не прыгала.

Что касается прогулок, эксперты рекомендуют выгуливать кошку под присмотром уже на 6-7 день после операции. Свежий воздух будет полезен.