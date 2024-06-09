Стерилизация кошек: неожиданные сложности в первые дни после операции

Известно, что стерилизованные кошки становятся спокойнее и не доставляют владельцам проблем.
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Однако есть важный нюанс, о котором нужно помнить. В первые несколько дней после стерилизации кошке нельзя позволять делать некоторые привычные вещи.
Уход за кошкой после стерилизации:
Первый день: в этот период у кошки может быть нарушена координация движений, и она не сможет ходить на большие расстояния самостоятельно. Поэтому лучше всего оставить её отдыхать в специально подготовленном месте. Это место должно быть на полу, на полотенце или одеяле, и вдали от сквозняков.
Следующие пять дней: в этот период важно следить, чтобы кошка не была слишком активной. Игры и активные движения ей противопоказаны.
10-14 дней после операции: в течение этого времени нужно следить, чтобы кошка не прыгала.
Что касается прогулок, эксперты рекомендуют выгуливать кошку под присмотром уже на 6-7 день после операции. Свежий воздух будет полезен.