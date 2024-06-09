Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами
Как правильно зонировать совмещённый санузел
Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Стерилизация кошек: неожиданные сложности в первые дни после операции

Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации

1:07
Зоосфера » Кошки

Известно, что стерилизованные кошки становятся спокойнее и не доставляют владельцам проблем.

Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако есть важный нюанс, о котором нужно помнить. В первые несколько дней после стерилизации кошке нельзя позволять делать некоторые привычные вещи.

Уход за кошкой после стерилизации:

  • Первый день: в этот период у кошки может быть нарушена координация движений, и она не сможет ходить на большие расстояния самостоятельно. Поэтому лучше всего оставить её отдыхать в специально подготовленном месте. Это место должно быть на полу, на полотенце или одеяле, и вдали от сквозняков.
  • Следующие пять дней: в этот период важно следить, чтобы кошка не была слишком активной. Игры и активные движения ей противопоказаны.
  • 10-14 дней после операции: в течение этого времени нужно следить, чтобы кошка не прыгала.

Что касается прогулок, эксперты рекомендуют выгуливать кошку под присмотром уже на 6-7 день после операции. Свежий воздух будет полезен.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников