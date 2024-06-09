Ваш питомец рычит без причины: узнайте, что на самом деле скрывается за этим поведением

Почему спокойная собака вдруг начала рычать: 2 возможные причины

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда домашние питомцы начинают рычать без видимой причины.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Владелец собаки может удивляться, почему его питомец издает громкие звуки, несмотря на отсутствие очевидных причин.

Человек может подумать, что его четвероногий друг хочет его напугать или разозлить.

Однако у собаки могут быть совсем другие намерения.

Если хозяин не понимает, почему питомец рычит, возможны следующие причины.

Собака сигнализирует о дискомфорте

Вероятно, питомец просто хочет сказать: "Мне неприятна эта ситуация". В таком случае следует прекратить любое действие, направленное на собаку.

Лучше временно отойти от животного и не смотреть на него. Просто оставьте питомца в покое, и через некоторое время проблема исчезнет.

Собака сигнализирует о боли

Иногда причиной рычания могут быть болезненные ощущения, которые испытывает питомец. Собака пытается сообщить о своей боли. В такой ситуации необходимо показать животное ветеринару.