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Собачий взгляд: кого ваш питомец считает слабым и почему это важно для вашей семьи

Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком

1:18
Зоосфера » Собаки

Многие из наших четвероногих друзей разделяют людей на сильных и слабых.

Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первых собаки уважают и слушаются. Рядом с представителями второй категории они могут проявлять строптивость, но при этом стремятся защищать их в опасных ситуациях.

Но кого именно из членов семьи собака считает слабохарактерным, податливым и нуждающимся в заботе?

Ребёнок

Маленьких людей собаки обычно воспринимают как слабых.

Однако, в этом нет ничего плохого. Питомец будет защищать ребёнка и проявлять к нему специфическую заботу.

Тот, чьи обязанности определяет кто-то другой

Собака вряд ли будет считать сильным того, кто также "выполняет команды" главы семьи.

"Подчинённый" человек вряд ли сможет эффективно дрессировать питомца.

Эмоциональный человек

Собаки считают слабохарактерными тех, кто труслив, боязлив, криклив или легко раздражается.

Тот, кто часто уезжает

Человек, часто отправляющийся в командировки или путешествия, вряд ли станет для собаки настоящим хозяином.

Собака, скорее всего, признает своим владельцем того, кто постоянно контролирует свою территорию (квартиру или дом).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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