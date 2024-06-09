Как приручить кота-акробата: советы для владельцев непоседливых питомцев

По какой причине кот "носится" по диванам и шкафам

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие пушистые друзья любят устраивать "вертикальные гонки".

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки прыгают на высокую мебель, перескакивая с одного места на другое. Хозяину такое поведение может не понравиться, ведь питомец роняет вещи и мешает сосредоточиться на делах. Однако, сердиться на кота за такие выходки не стоит. Тем более, не нужно ругать и наказывать его.

Сначала выясните, почему ваш питомец так активен. А потом помогите ему: это вполне возможно.

Почему кот устраивает "вертикальные гонки"

Во-первых, не забывайте про охотничий инстинкт. Многие кошки стремятся забраться повыше, чтобы обозревать всю комнату и следить за потенциальной добычей.

Во-вторых, бегая по креслам, диванам, тумбочкам и шкафам, животное может улучшать моторику кишечника.

Как помочь питомцу

Во-первых, создайте для кота специальную "лесенку".

Это могут быть пустые полочки, закреплённые на стене на разной высоте. Пусть животное бегает и прыгает по ним, не боясь наказания.

Во-вторых, чистите лоток. Кошки часто устраивают "гонки" до или после посещения туалета.