Как приручить кота-акробата: советы для владельцев непоседливых питомцев

Многие пушистые друзья любят устраивать "вертикальные гонки".
Кошки прыгают на высокую мебель, перескакивая с одного места на другое. Хозяину такое поведение может не понравиться, ведь питомец роняет вещи и мешает сосредоточиться на делах. Однако, сердиться на кота за такие выходки не стоит. Тем более, не нужно ругать и наказывать его.
Сначала выясните, почему ваш питомец так активен. А потом помогите ему: это вполне возможно.
Почему кот устраивает "вертикальные гонки"
Как помочь питомцу
Во-первых, создайте для кота специальную "лесенку".
Это могут быть пустые полочки, закреплённые на стене на разной высоте. Пусть животное бегает и прыгает по ним, не боясь наказания.
Во-вторых, чистите лоток. Кошки часто устраивают "гонки" до или после посещения туалета.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".