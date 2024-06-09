У вас агрессивная собака? Узнайте, как правильно справиться с проблемой

Агрессивное поведение может проявляться у собак любых пород. Тем не менее, такие проявления нужно пресекать. Иначе могут возникнуть проблемы во время прогулок.
Особенности породы
Удивительно, но агрессию часто проявляют собаки мелких пород. Они могут провоцировать других собак, а потом "прятаться" за владельцем.
Однако, чаще всего агрессивное поведение свойственно бойцовским породам, отмечают эксперты. Это связано с тем, что их изначально выводили для доминирования над другими животными. При правильном воспитании даже собаку бойцовской породы можно сделать дружелюбной и неагрессивной.
Характер
Не забывайте, что каждая собака имеет свой характер, который формируется с раннего возраста. Некоторые собаки начинают доминировать и проявлять агрессию еще щенками.
Другие просто не получили нормальной социализации и адаптации. В таком случае нужно корректировать их поведение.
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