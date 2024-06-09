У вас агрессивная собака? Узнайте, как правильно справиться с проблемой

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Почему собака агрессивна по отношению к сородичам: эксперты назвали 2 главные причины

1:05
Зоосфера » Собаки

Агрессивное поведение может проявляться у собак любых пород. Тем не менее, такие проявления нужно пресекать. Иначе могут возникнуть проблемы во время прогулок.

Почему собака агрессивна по отношению к сородичам: эксперты назвали 2 главные причины
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему собаки ведут себя агрессивно?

Особенности породы

Удивительно, но агрессию часто проявляют собаки мелких пород. Они могут провоцировать других собак, а потом "прятаться" за владельцем.

Однако, чаще всего агрессивное поведение свойственно бойцовским породам, отмечают эксперты. Это связано с тем, что их изначально выводили для доминирования над другими животными. При правильном воспитании даже собаку бойцовской породы можно сделать дружелюбной и неагрессивной.

Характер

Не забывайте, что каждая собака имеет свой характер, который формируется с раннего возраста. Некоторые собаки начинают доминировать и проявлять агрессию еще щенками.

Другие просто не получили нормальной социализации и адаптации. В таком случае нужно корректировать их поведение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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