У вас агрессивная собака? Узнайте, как правильно справиться с проблемой

Почему собака агрессивна по отношению к сородичам: эксперты назвали 2 главные причины

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Агрессивное поведение может проявляться у собак любых пород. Тем не менее, такие проявления нужно пресекать. Иначе могут возникнуть проблемы во время прогулок.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему собаки ведут себя агрессивно?

Особенности породы

Удивительно, но агрессию часто проявляют собаки мелких пород. Они могут провоцировать других собак, а потом "прятаться" за владельцем.

Однако, чаще всего агрессивное поведение свойственно бойцовским породам, отмечают эксперты. Это связано с тем, что их изначально выводили для доминирования над другими животными. При правильном воспитании даже собаку бойцовской породы можно сделать дружелюбной и неагрессивной.

Характер

Не забывайте, что каждая собака имеет свой характер, который формируется с раннего возраста. Некоторые собаки начинают доминировать и проявлять агрессию еще щенками.

Другие просто не получили нормальной социализации и адаптации. В таком случае нужно корректировать их поведение.