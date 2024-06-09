Кошка и щенок в одном доме: секреты мирной жизни без стресса и конфликтов

Как подружить взрослую кошку и маленького щенка: сложно, но возможно

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас дома оказались два совершенно разных питомца — взрослая кошка и маленький щенок — вам пригодятся советы из этой статьи, чтобы избежать конфликтов и снизить уровень стресса для всех членов семьи.

Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему такая комбинация считается особенно сложной? Все дело в том, что у кошек и собак очень разные языки жестов, что может вызвать недопонимание.

Например, щенок виляет хвостом, когда хочет играть, а взрослая кошка делает это, когда сердится. Из-за этого щенок может показаться навязчивым и грубым. Кроме того, щенки крупных пород могут казаться кошке угрозой.

Что же делать?

Вначале кошку и щенка следует держать в разных помещениях: щенку выделите одну комнату, а кошке — остальную часть дома.

Познакомьте их через запахи, чтобы они постепенно привыкли друг к другу.

В первые дни кошка может шипеть на дверь, а щенок — лаять, что совершенно нормально, поэтому будьте терпеливы.

Со временем их поведение станет спокойнее, и тогда можно позволить кошке войти на территорию щенка для зрительного контакта.

Во время первой встречи не будьте настойчивы — ваша задача как хозяина — контролировать ситуацию.

Не стоит насильно сводить животных или подталкивать их друг к другу: если они проявляют равнодушие, это уже хороший знак.

Если один из питомцев проявляет агрессию или страх, закройте дверь между комнатами и подождите несколько дней. Со временем они привыкнут к реакциям друг друга и научатся контролировать себя, чтобы сохранить территорию и потенциального друга.