Что ни в коем случае нельзя делать, если ваш кот помочился в обувь: эти методы бесполезны

Владельцам кошек стоит быть готовыми ко всему, включая неожиданные случаи, когда их питомцы могут захотеть пометить хозяйскую (или любую другую) обувь.
При выборе эффективного и доступного средства для нейтрализации запаха мочи важно не ошибиться.
Сегодня мы расскажем вам о составах, которые, к сожалению, не помогут решить проблему.
Хлорка
Средства, содержащие хлор, не только могут испортить обувь, но и сделать её ещё более привлекательной для вашего пушистого друга. Поэтому такие средства, как "Белизна" и "Доместос", не подойдут.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт также не подходит, так как он может привлекать кошек. Это связано с тем, что в его состав входит аммиак, который является одним из компонентов кошачьей мочи.
Кот может подумать, что на его территории появился чужак, и постарается заглушить его запах своим.
Освежитель воздуха
Освежители воздуха могут временно скрыть неприятный запах, но не способны устранить кристаллы мочевой кислоты. В результате при контакте с водой или потом обувь будет источать сильный неприятный запах.
Это же касается различных духов, одеколонов и дезодорантов.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.