Что ни в коем случае нельзя делать, если ваш кот помочился в обувь: эти методы бесполезны

Владельцам кошек стоит быть готовыми ко всему, включая неожиданные случаи, когда их питомцы могут захотеть пометить хозяйскую (или любую другую) обувь.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic