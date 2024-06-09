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Что ни в коем случае нельзя делать, если ваш кот помочился в обувь: эти методы бесполезны

Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: эти способы не работают

Зоосфера » Кошки

Владельцам кошек стоит быть готовыми ко всему, включая неожиданные случаи, когда их питомцы могут захотеть пометить хозяйскую (или любую другую) обувь.

Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: эти способы не работают
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При выборе эффективного и доступного средства для нейтрализации запаха мочи важно не ошибиться.

Сегодня мы расскажем вам о составах, которые, к сожалению, не помогут решить проблему.

Хлорка

Средства, содержащие хлор, не только могут испортить обувь, но и сделать её ещё более привлекательной для вашего пушистого друга. Поэтому такие средства, как "Белизна" и "Доместос", не подойдут.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт также не подходит, так как он может привлекать кошек. Это связано с тем, что в его состав входит аммиак, который является одним из компонентов кошачьей мочи.

Кот может подумать, что на его территории появился чужак, и постарается заглушить его запах своим.

Освежитель воздуха

Освежители воздуха могут временно скрыть неприятный запах, но не способны устранить кристаллы мочевой кислоты. В результате при контакте с водой или потом обувь будет источать сильный неприятный запах.

Это же касается различных духов, одеколонов и дезодорантов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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