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Стоит ли стерилизовать питомца: все "за" и "против"

Ветеринары ответили, стоит ли стерилизовать питомца

3:53
Зоосфера

Многие люди, особенно мужчины, сильно беспокоятся о судьбе своих домашних любимцев и сомневаются, стоит ли кастрировать их питомца.

Ветеринары ответили, стоит ли стерилизовать питомца
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Животные спариваются не для удовольствия, а исключительно для продолжения рода. Поэтому они не испытывают страданий из-за отсутствия половой жизни. В природе потомство оставляют только самые сильные самцы, а остальные живут без пары и не страдают от этого.

Стоит ли кастрировать кота или стерилизовать кошку?

Если ваш питомец не представляет племенной ценности, то, безусловно, стоит. Кастрированные коты и стерилизованные кошки становятся отличными домашними любимцами. Они продолжают ловить мышей, не склонны к бродяжничеству, более ласковы и живут дольше. Некастрированный кот в сельской местности постоянно дерется с другими котами, получая раны и увечья. К тому же, у него значительно выше риск попасть под машину, в зубы собаки или дикого хищника.

В условиях квартиры некастрированные коты оставляют дурно пахнущие метки на одежде, обуви хозяина, обоях и мебели. В период гона они могут проявлять агрессию.

Кастрация кота занимает немного времени, проводится под общим наркозом, и животные быстро восстанавливаются. После кастрации характер кота улучшается, а его социальные связи с другими кошками остаются неизменными.

Нестерилизованные кошки могут забеременеть уже в шестимесячном возрасте и приносить котят до трёх раз в год. В городских условиях во время течки кошка громко мяукает и пытается убежать на поиски кота. Пустые течки могут привести к заболеваниям репродуктивной системы. Препараты типа контрасекса наносят значительный вред животным при постоянном бесконтрольном использовании и превышении допустимой дозы.

Если молодая кошка не рожала, то при стерилизации ей удаляют только яичники, у рожавшей кошки удаляют также матку. В течение 10-14 дней после операции за животным необходим внимательный уход.

Кастрированные коты и стерилизованные кошки склонны к набору лишнего веса и нуждаются в специализированных кормах. Также у этих животных повышен риск развития мочекаменной болезни.

Кастрированные коты и стерилизованные кошки могут участвовать в выставках в специализированных классах.

Стоит ли кастрировать или стерилизовать собаку?

Если животное не представляет племенной ценности или завершило племенное использование, то стоит. Самок лучше стерилизовать в молодом возрасте, так как они легче переносят операцию.

Стерилизация в молодом возрасте предотвращает развитие опухолей молочных желез и заболеваний репродуктивной системы. Самок рекомендуется стерилизовать после окончания племенного использования, так как это исключает развитие пиометры и снижает риск онкологии репродуктивной системы.

Стерилизация не влияет на характер самки и ее социальную роль, даже если у вас несколько собак. Стерилизованные самки склонны к набору лишнего веса, поэтому их рекомендуется держать на диете. После стерилизации у самок становится мягче и длиннее шерсть.

Кастрация кобеля предотвращает бродяжничество и драки, снижает агрессию. Кастрация рекомендуется для кобелей, предназначенных для ездовой и караульной службы. Однако для разыскных, служебных и охотничьих собак кастрация не рекомендуется, так как они теряют интерес к работе по следу.

Кастрированные кобели и стерилизованные самки не допускаются на выставки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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