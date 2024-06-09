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Тычет носом: чем обусловлено необычное поведение собаки

Кинологи объяснили, почему собака тычет носом человека

1:48
Зоосфера » Собаки

К сожалению, собаки не умеют разговаривать, поэтому они выражают свои чувства и эмоции через язык жестов.

Кинологи объяснили, почему собака тычет носом человека
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Тыкать носом могут как домашние питомцы, так и совершенно незнакомые собаки, но причины у них могут быть совершенно разными.

Эксперты в области психологии выделяют следующие причины:

"Хочу кушать"

Часто это милое движение означает, что собака проголодалась, особенно если это происходит рядом с едой.
Иногда собака может даже специально подгонять вас носом на кухню, чтобы вы поняли, что ее пора покормить.

Соскучился по нежности

Пес знает, что вам трудно устоять перед его знаками внимания. Если он начинает тыкать носом в вашу руку, значит, он просто соскучился по ласке. Погладьте своего любимца, почешите его за ухом.

Что-то случилось

Есть множество историй о том, как собаки спасают жизни малышей или пожилых родственников. Сначала они тыкаются носом с очень серьезным видом. Если вы продолжите их игнорировать, они могут начать лаять.

Хочет внимания

Кроме вас у собаки никого нет. Если вы постоянно сидите за компьютером и игнорируете питомца, ему становится скучно. Не забывайте уделять внимание своему псу.

Инстинкт

Когда вы находитесь на природе всей семьей, у собаки просыпаются древние инстинкты: как настоящий пастух, она будет пытаться собрать всех в одном месте, чтобы никто не потерялся. Отставших от группы собака будет тыкать носом.

"Подружимся?"

Когда незнакомая собака на улице подходит к вам и тыкает носом, скорее всего, она хочет обрести семью. Не игнорируйте общительное животное — возьмите его к себе домой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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