Почему кошки любят прятаться в доме: ответ экспертов

Многие знают, что кошки иногда могут прятаться у себя дома: иногда животное может найти настолько укромное место, что его практически невозможно обнаружить.
Такое поведение характерно как для взрослых кошек, так и для котят. Причины, по которым они так поступают, могут быть различными.
Эксперты в области психологии животных выяснили, почему кошки любят "играть в прятки" с хозяевами.
Существует как минимум четыре объяснения:
Самочувствие
Если кошка плохо себя чувствует, она постарается найти укромное место для отдыха, чтобы никто не смог ее потревожить. Животное не может сказать, где и что у него болит, поэтому владельцы могут даже не подозревать о проблеме.
Обратите внимание и на другие признаки. Возможно, питомец стал вялым, мало ест и пьет. В таком случае его стоит показать ветеринару.
Новое место
Когда вы приводите кошку в дом, новое место для нее становится стрессом. Сначала животному нужно адаптироваться и привыкнуть к новой обстановке.
Каждой кошке требуется разное время. Некоторые уже через пару часов готовы знакомиться с новыми членами семьи, а другие могут прятаться месяцами.
Стресс
Не только люди подвержены влиянию стресса. Кошки тоже могут испытывать психологический дискомфорт. Чаще всего кошка начинает прятаться, если не чувствует уверенности в том, что вы сможете защитить ее комфорт.
Такую же реакцию можно ожидать, если вы приглашаете гостей.
Несколько животных
Если у вас есть другая кошка или собака, то новичок в доме первоначально подвергается прессингу: пес пытается активно подружиться (а кошка считает, что собака демонстрирует агрессию), а "главная" кошка усиленно охраняет свою территорию.
Вам нужно помочь животным подружиться, тогда никому из них не придется прятаться.
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