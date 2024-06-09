Эти продукты нельзя давать кошке: можете с ней попрощаться

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Ветеринары назвали запретные продукты для кошек

3:22
Зоосфера » Кошки

Владельцы домашних животных часто совершают ошибку, подкармливая своих питомцев едой со стола, ведь животные могут умоляюще смотреть и выпрашивать лакомства.

Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Tired_20-year-old_cat.jpg by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under CC BY 2.0 fr

Однако, как бы питомец ни интересовался человеческой пищей, не стоит поддаваться его просьбам, ведь многие продукты могут быть опасны для его здоровья.

Человек должен понимать это. Поэтому каждому владельцу необходимо знать список продуктов, которые категорически нельзя давать питомцам.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат аллилпропилдисульфид, который разрушает эритроциты и вызывает анемию.
Употребление лука и чеснока может вызвать у животных головокружение, учащенное сердцебиение, рвоту, диарею и апатию, а в некоторых случаях — серьезные нарушения внутренних органов.

Лилии

Хотя человек не ест эти растения, он любит их запах и выращивает лилии дома. Питомцы, особенно кошки, могут попытаться съесть цветок. Лилии содержат вещества, смертельно опасные для животных, вызывающие серьезные проблемы с почками, потерю аппетита, рвоту, повышенное слюноотделение и проблемы с мочеиспусканием.
Если вы любите лилии, держите их подальше от питомцев.

Виноград и изюм

Реакция животных на эти ягоды может быть разной, но часто употребление винограда или изюма вызывает почечную недостаточность у собак. Симптомы отравления могут проявиться через сутки, и даже несколько ягод могут быть смертельными. Не стоит рисковать и кормить питомцев этими продуктами.

Кофе и шоколад

Продукты с какао содержат ядовитые компоненты, опасные для домашних животных. Небольшим животным достаточно съесть маленький кусочек шоколада, чтобы вызвать рвоту, сильную жажду, аритмию и нарушение мочеиспускания. Если вовремя не обратиться к ветеринару, возможны мышечные судороги и смерть.

Куриные кости

В фильмах и мультфильмах собаки часто едят кости, но на самом деле они могут раскусить их на мелкие осколки, которые застревают в горле или пищеводе. Не рискуйте и придерживайтесь стандартного рациона.

Яблоки

Хотя яблоки полезны для людей, они могут быть опасны для животных, особенно семена, содержащие гликозид амигдалина, который расщепляется в желудке на синильную кислоту. Для животных это вещество может быть токсичным.

Сырые яйца

Некоторые люди едят сырые яйца для пользы, но они хуже усваиваются и могут вызвать воспаление кишечника. Также существует риск заражения сальмонеллезом. Лучше отказаться от сырых яиц и не давать их питомцам.

Мороженое

Питомцам может понравиться мороженое, но оно содержит много молока и сахара, что негативно влияет на их здоровье. У многих животных есть непереносимость лактозы, а избыток сахара может вызвать проблемы со зрением. Лучше не приучать питомца к этому продукту.

Владельцы должны помнить, что животные не осознают вреда некоторых продуктов, и именно на них лежит ответственность за здоровье своих питомцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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