Кошка внезапно стала "колючей": о чем говорит данное поведение

Эксперты рассказали, почему кошка стала агрессивной

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто будет доволен, если его любимая кошка вместо ласки и нежности проявляет агрессивное поведение.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако не все так плохо: при правильном подходе даже самая воинственная кошка перестанет "охотиться" на вас. Чтобы устранить негативное поведение, достаточно правильно определить его причину.

Эксперты в области психологии животных выделяют следующие четыре причины:

Слишком ранняя разлука с матерью. Не стоит отрывать маленьких котят от матери и братьев раньше времени. Они будут страдать от недостатка внимания, ведь с другими котятами они постоянно играют, используя когти и зубы, что является тренировкой умений и навыков. Лишенные общения с другими кошками с раннего детства, они начинают навёрстывать упущенное с ногами и руками хозяина.

Неправильные игры. Некоторые хозяева сами способствуют агрессивности своих кошек. Если вы играете с ними с помощью рук или валите их на пол, они считают, что могут отвечать вам тем же.

Провокация на бой. Сигналы человека и кошки сильно отличаются. Например, вы можете просто любоваться своим питомцем, но прямой взгляд в глаза на "кошачьем" языке означает вызов на поединок. Также стоит ожидать подобной реакции, если вы громко разговариваете: такие звуки вызывают у кошек дискомфорт.

Недостаток внимания. Любое живое существо нуждается в внимании, играх и разнообразии в досуге. Если кошка всё время сидит дома без игрушек и игр с хозяином, она может попытаться развлечь себя единственным доступным способом.