Кошка внезапно стала "колючей": о чем говорит данное поведение

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Эксперты рассказали, почему кошка стала агрессивной

1:43
Зоосфера » Кошки

Мало кто будет доволен, если его любимая кошка вместо ласки и нежности проявляет агрессивное поведение.

Эксперты рассказали, почему кошка стала агрессивной
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако не все так плохо: при правильном подходе даже самая воинственная кошка перестанет "охотиться" на вас. Чтобы устранить негативное поведение, достаточно правильно определить его причину.

Эксперты в области психологии животных выделяют следующие четыре причины:

  • Слишком ранняя разлука с матерью. Не стоит отрывать маленьких котят от матери и братьев раньше времени. Они будут страдать от недостатка внимания, ведь с другими котятами они постоянно играют, используя когти и зубы, что является тренировкой умений и навыков. Лишенные общения с другими кошками с раннего детства, они начинают навёрстывать упущенное с ногами и руками хозяина.
  • Неправильные игры. Некоторые хозяева сами способствуют агрессивности своих кошек. Если вы играете с ними с помощью рук или валите их на пол, они считают, что могут отвечать вам тем же.
  • Провокация на бой. Сигналы человека и кошки сильно отличаются. Например, вы можете просто любоваться своим питомцем, но прямой взгляд в глаза на "кошачьем" языке означает вызов на поединок. Также стоит ожидать подобной реакции, если вы громко разговариваете: такие звуки вызывают у кошек дискомфорт.
  • Недостаток внимания. Любое живое существо нуждается в внимании, играх и разнообразии в досуге. Если кошка всё время сидит дома без игрушек и игр с хозяином, она может попытаться развлечь себя единственным доступным способом.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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