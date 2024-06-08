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Не все собаки любят детей: от чего зависит отношение питомца

Кинологи объяснили, почему некоторые собаки не любят детей

1:38
Зоосфера » Собаки

Не все собаки любят детей: иногда они могут казаться безразличными, но на самом деле им некомфортно в их присутствии.

Кинологи объяснили, почему некоторые собаки не любят детей
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Если не скорректировать поведение, со временем собака может укусить ребенка в воспитательных целях.

Виноват в этом хозяин: неправильное воспитание приводит к агрессии у животного по отношению к детям.

Однако любую агрессию можно исправить. Иногда это возможно сделать самостоятельно, а иногда требуется помощь специалиста.

Почему собаки не любят детей:

  • Это абсолютно нормально. Почему животное должно любить шумное, кричащее существо, которое приносит дискомфорт своими действиями и звуками? Наоборот, негативная реакция на ребенка естественна и поддается коррекции.
  • Негативный опыт. Если собака испытала дискомфорт от ребенка, это может осложнить отношения со всеми детьми.
  • Забвение собаки. С появлением ребенка родители становятся заняты, но если вы полностью переключите внимание на малыша, собачья ненависть будет гарантирована. Не забывайте и о своем питомце.
  • Несправедливость. Часто ребенок случайно причиняет боль собаке, та в ответ гавкает или рычит и получает наказание за защиту своих границ. Это несправедливое решение вызывает обиду у собаки.
  • Отсутствие социализации. Собака должна регулярно гулять в людных местах, чтобы привыкать к людям и детям. Обеспечивайте такие прогулки хотя бы 3-4 раза в неделю.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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