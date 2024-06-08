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Почему собаки страдают мочекаменной болезнью: как понять и предотвратить

Ветеринары рассказали, почему собаки страдают мочекаменной болезнью

3:00
Зоосфера » Собаки

Мочекаменная болезнь — о ней наверняка слышал каждый владелец кошек, но все чаще она встречается и у собак.

Ветеринары рассказали, почему собаки страдают мочекаменной болезнью
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причин возникновения этой болезни множество, но одна из наиболее распространённых — это нарушение обмена веществ в организме.

Внимательный хозяин может заметить, что собака с трудом терпит до выхода на улицу, а на прогулке грустит, поскуливает, дрожит — это могут быть первые признаки пресловутой МКБ.

Механизм развития МКБ таков: в моче и мочевых путях животного образуются так называемые камни или кристаллы, которые препятствуют нормальному мочеиспусканию и травмируют слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей. По анализу мочи определяется тип кристаллов. Самый распространённый тип — это струвиты, реже встречаются оксалаты. Струвиты, в отличие от оксалатов, являются растворимыми соединениями и могут быть выведены из организма при правильно подобранной диете (конечно, также требуются специальные препараты, которые назначает ветеринар).

Оксалаты, как правило, приходится удалять хирургическим путём (что сопровождается всеми сопутствующими сложностями: наркоз, послеоперационный уход с множеством уколов, снятие швов — всё это тяжело как физически и морально для собаки и владельца, так и финансово затратно).

Можно ли предотвратить это заболевание или решить проблему без операции? Часто неправильное питание, например, кормами с высокой зольностью, приводит к избытку белка, фосфора (при недостатке кальция), что вызывает мочекаменную болезнь с образованием фосфатов и почечную недостаточность.

Но если правильно выбрать корм для собаки и изучить его состав, можно как минимум предотвратить образование камней, а в идеале — обратить этот процесс вспять, ведь на ранних стадиях это заболевание легко поддаётся лечению.

У собак, переведённых на правильное питание, достаточно быстро появляются положительные изменения, улучшаются показатели анализов и общее самочувствие.

Корма с безопасным составом и функцией контроля МКБ (особенно американские и канадские) обычно имеют низкий уровень зольности (6-7 %), а также оптимальное соотношение магния и фосфора, так как для их приготовления используется высококачественное мясо.

Современные функциональные корма также хорошо сбалансированы по параметрам "протеин-жир", что является важным для профилактики и лечения МКБ на ранних стадиях заболевания.

Чтобы не тратить большие суммы на ветеринаров (современная ветеринария — это дорого), давайте будем изучать составы кормов, которые даём нашим питомцам, и выбирать для них самое лучшее. Тогда наши любимцы будут здоровы и веселы, а это и есть главное для заботливого хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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