Почему собаки страдают мочекаменной болезнью: как понять и предотвратить

Мочекаменная болезнь — о ней наверняка слышал каждый владелец кошек, но все чаще она встречается и у собак.
Причин возникновения этой болезни множество, но одна из наиболее распространённых — это нарушение обмена веществ в организме.
Внимательный хозяин может заметить, что собака с трудом терпит до выхода на улицу, а на прогулке грустит, поскуливает, дрожит — это могут быть первые признаки пресловутой МКБ.
Механизм развития МКБ таков: в моче и мочевых путях животного образуются так называемые камни или кристаллы, которые препятствуют нормальному мочеиспусканию и травмируют слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей. По анализу мочи определяется тип кристаллов. Самый распространённый тип — это струвиты, реже встречаются оксалаты. Струвиты, в отличие от оксалатов, являются растворимыми соединениями и могут быть выведены из организма при правильно подобранной диете (конечно, также требуются специальные препараты, которые назначает ветеринар).
Оксалаты, как правило, приходится удалять хирургическим путём (что сопровождается всеми сопутствующими сложностями: наркоз, послеоперационный уход с множеством уколов, снятие швов — всё это тяжело как физически и морально для собаки и владельца, так и финансово затратно).
Можно ли предотвратить это заболевание или решить проблему без операции? Часто неправильное питание, например, кормами с высокой зольностью, приводит к избытку белка, фосфора (при недостатке кальция), что вызывает мочекаменную болезнь с образованием фосфатов и почечную недостаточность.
Но если правильно выбрать корм для собаки и изучить его состав, можно как минимум предотвратить образование камней, а в идеале — обратить этот процесс вспять, ведь на ранних стадиях это заболевание легко поддаётся лечению.
У собак, переведённых на правильное питание, достаточно быстро появляются положительные изменения, улучшаются показатели анализов и общее самочувствие.
Корма с безопасным составом и функцией контроля МКБ (особенно американские и канадские) обычно имеют низкий уровень зольности (6-7 %), а также оптимальное соотношение магния и фосфора, так как для их приготовления используется высококачественное мясо.
Современные функциональные корма также хорошо сбалансированы по параметрам "протеин-жир", что является важным для профилактики и лечения МКБ на ранних стадиях заболевания.
Чтобы не тратить большие суммы на ветеринаров (современная ветеринария — это дорого), давайте будем изучать составы кормов, которые даём нашим питомцам, и выбирать для них самое лучшее. Тогда наши любимцы будут здоровы и веселы, а это и есть главное для заботливого хозяина.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.