За какие действия вас обязательно покусает чужая собака: не допускайте ошибок

Кинологи назвали действия, которые нельзя делать рядом с чужой собакой

Некоторые люди совершенно не понимают психологию собак, поэтому могут быть сильно удивлены их агрессивной реакцией.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Не забывайте, что собака — это одомашненный хищник, а не живая плюшевая игрушка для развлечений.

Ошибки в общении с собакой могут привести к тому, что она вас укусит.

Какие действия не стоит совершать по отношению к чужой собаке:

Гладить. Мало кому нравится, когда незнакомец внезапно и без приглашения вторгается в личное пространство. Собака не знает, зачем вы ее трогаете и может укусить в ответ.

Громко говорить. Если вы решили обратиться к владельцу собаки, говорите обычным голосом. Громкие звуки пугают животных и могут быть восприняты как угроза.

Смотреть в глаза. Пристальный взгляд в глаза собаки может быть расценен как вызов на поединок. В мире хищников это означает угрозу, и собака может на вас напасть.

Обижать хозяина. Для собаки хозяин — самый важный человек. Она без колебаний отдаст за него жизнь. Если вы посмеете обидеть ее хозяина, собака этого не простит.

Обижать собаку. Здесь пояснения излишни: собака будет защищать себя и свои интересы, поэтому попытается вас напугать и прогнать.