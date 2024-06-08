За какие действия вас обязательно покусает чужая собака: не допускайте ошибок
Кинологи назвали действия, которые нельзя делать рядом с чужой собакой
Некоторые люди совершенно не понимают психологию собак, поэтому могут быть сильно удивлены их агрессивной реакцией.
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.
Не забывайте, что собака — это одомашненный хищник, а не живая плюшевая игрушка для развлечений.
Ошибки в общении с собакой могут привести к тому, что она вас укусит.
Какие действия не стоит совершать по отношению к чужой собаке:
Гладить. Мало кому нравится, когда незнакомец внезапно и без приглашения вторгается в личное пространство. Собака не знает, зачем вы ее трогаете и может укусить в ответ.
Громко говорить. Если вы решили обратиться к владельцу собаки, говорите обычным голосом. Громкие звуки пугают животных и могут быть восприняты как угроза.
Смотреть в глаза. Пристальный взгляд в глаза собаки может быть расценен как вызов на поединок. В мире хищников это означает угрозу, и собака может на вас напасть.
Обижать хозяина. Для собаки хозяин — самый важный человек. Она без колебаний отдаст за него жизнь. Если вы посмеете обидеть ее хозяина, собака этого не простит.
Обижать собаку. Здесь пояснения излишни: собака будет защищать себя и свои интересы, поэтому попытается вас напугать и прогнать.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru