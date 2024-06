Как показать собаке, кто в доме главный: самые действенные способы

Собаки, как и их дикие предки волки, привыкли следовать законам стаи: если человек проявляет слабость, по мнению животного, то он не может быть вожаком.

