Как показать собаке, кто в доме главный: самые действенные способы
Кинологи рассказали, как показать собаке, кто в доме главный
Собаки, как и их дикие предки волки, привыкли следовать законам стаи: если человек проявляет слабость, по мнению животного, то он не может быть вожаком.
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с поведением, включая агрессию и непослушание.
Собака начинает считать себя лидером стаи, демонстрируя доминантное поведение. Это поведение можно скорректировать, однако это потребует значительных усилий и помощи кинолога.
Более разумным подходом будет занять лидирующую позицию в семье сразу.
Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Постоянное расписание. Собакам нравится, когда еда и прогулки происходят в одно и то же время. Это помогает установить стабильность и демонстрирует вашу решительность как лидера.
- Отказ от физического наказания. Физическое наказание может привести к агрессии со стороны собаки в будущем. Современные методики воспитания собак предпочитают позитивные и более эффективные методы.
- Управление прогулками. Во время прогулок вы должны быть главным, но не переусердствуйте. Разрешите собаке исследовать окружение, но поддерживайте контроль над ситуацией.
- Обучение командам. Важно обучить собаку основным командам для поддержания контроля и укрепления вашего лидерства.
- Лидерство во всем. После прогулки вы должны первым входить в дом, демонстрируя свою роль лидера. Собака не должна проявлять агрессию или доминировать над вами.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru