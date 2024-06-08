От чего домашние кошки "независимы": интересный факт

Американские ученые выяснили, почему домашние кошки стремятся к независимости.
Изначально исследователи ставили цель описать процесс передачи наследственных заболеваний у кошек. Для этого они изучали животных с врожденными недугами, в частности, абиссинских кошек.
В ходе исследования специалисты не только описали процесс передачи глазных патологий, но и выявили сходства и различия между дикими и домашними кошками.
Оказалось, что все кошачьи предпочитают плотоядный рацион. Различие между дикими и домашними кошками заключается в наличии у последних определенного гена.
Однако это не помешало домашним животным сохранить охотничьи инстинкты.
В итоге даже живущие в домах у людей кошки остаются одомашненными лишь наполовину и могут выживать без хозяина. Это и объясняет их стремление к независимости.
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