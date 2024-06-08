От чего домашние кошки "независимы": интересный факт

Стало известно, почему кошки стремятся к независимости

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Американские ученые выяснили, почему домашние кошки стремятся к независимости.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Изначально исследователи ставили цель описать процесс передачи наследственных заболеваний у кошек. Для этого они изучали животных с врожденными недугами, в частности, абиссинских кошек.

В ходе исследования специалисты не только описали процесс передачи глазных патологий, но и выявили сходства и различия между дикими и домашними кошками.

Оказалось, что все кошачьи предпочитают плотоядный рацион. Различие между дикими и домашними кошками заключается в наличии у последних определенного гена.

Однако это не помешало домашним животным сохранить охотничьи инстинкты.

В итоге даже живущие в домах у людей кошки остаются одомашненными лишь наполовину и могут выживать без хозяина. Это и объясняет их стремление к независимости.