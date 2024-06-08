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От чего так происходить: почему собака постоянно скулит

Кинологи объяснили, почему собака скулит

Зоосфера » Собаки

Когда собака начинает скулить, владелец часто ломает голову над тем, что это может значить.

Кинологи объяснили, почему собака скулит
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Животные стараются "разговаривать" с нами на своем языке, но мы не всегда можем понять, что именно они хотят сказать. Оказывается, у этого звука может быть множество "переводов".

Что же означает, когда собака скулит?

Эксперты выделяют несколько причин:

  • Что-то нужно. Например, собака может скулить, потому что ей нужно в туалет, а время выгула еще не наступило.
  • Скука. Таким образом пес пытается привлечь ваше внимание, стараясь выглядеть как можно более грустным.
  • Манипуляция. Собаки хорошо знают, что владельцы их любят и реагируют на все их сигналы. Поэтому они могут скулить, чтобы выпросить вкусняшку.
  • Нужна помощь. Если животное болеет и плохо себя чувствует, оно ведет себя странно: становится вялым, много спит, уединяется и скулит.
  • Одиночество. Кошки могут спокойно переносить отсутствие человека, а вот собаки часто чувствуют себя некомфортно, когда остаются одни.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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