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Ночные песни: по какой причине кошка мяукает ночью

Стало известно, почему кошка мяукает ночью

1:04
Зоосфера » Кошки

Мало кто обрадуется, если кошка решит проявить чрезмерную активность посреди ночи: звуки мяуканья способны прервать даже самый глубокий сон.

Стало известно, почему кошка мяукает ночью
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Однако кошка не станет будить вас просто так: у такого поведения всегда есть логичное объяснение.

Почему кошка мяукает ночью:

  • Если животное пожилое, ночная активность может свидетельствовать о необратимых изменениях в мозге.
  • Кошки обладают превосходным зрением и могут увидеть в темноте предмет, который их пугает. Это может быть паучок или тень.
  • Если кошке внезапно нужна ваша помощь, она начнет мяукать, даже посреди ночи. Например, у неё может быть перекрыт доступ к воде или к любимому месту для отдыха.
  • Когда питомец плохо себя чувствует, он может "сообщать" об этом своим мяуканьем.
  • Возможно, кошка просто соскучилась: ей хочется играть и веселиться, поэтому она решила разбудить кого-нибудь. Это часто происходит, если вы недостаточно уделяете внимание питомцу в течение дня.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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