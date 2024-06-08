Ночные песни: по какой причине кошка мяукает ночью

Стало известно, почему кошка мяукает ночью

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто обрадуется, если кошка решит проявить чрезмерную активность посреди ночи: звуки мяуканья способны прервать даже самый глубокий сон.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Однако кошка не станет будить вас просто так: у такого поведения всегда есть логичное объяснение.

Почему кошка мяукает ночью:

Если животное пожилое, ночная активность может свидетельствовать о необратимых изменениях в мозге.

Кошки обладают превосходным зрением и могут увидеть в темноте предмет, который их пугает. Это может быть паучок или тень.

Если кошке внезапно нужна ваша помощь, она начнет мяукать, даже посреди ночи. Например, у неё может быть перекрыт доступ к воде или к любимому месту для отдыха.

Когда питомец плохо себя чувствует, он может "сообщать" об этом своим мяуканьем.

Возможно, кошка просто соскучилась: ей хочется играть и веселиться, поэтому она решила разбудить кого-нибудь. Это часто происходит, если вы недостаточно уделяете внимание питомцу в течение дня.