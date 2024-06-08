Почему кошки и собаки не любят друг друга: секрет самой старой вражды

Почему кошки и собаки не любят друг друга

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки и собаки — это самые популярные домашние питомцы, но между ними редко возникает взаимная симпатия.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это своеобразное "противостояние" нашло отражение даже в пословицах и поговорках.

С чем же связана такая антипатия животных?

Ответ лежит в особенностях их поведения.

Дело в том, что собаки проявляют дружелюбие, виляя хвостом из стороны в сторону. Для кошек же такой жест означает агрессию.

С точки зрения кошки, к ней приближается большое существо с явным намерением напасть. Естественно, кот пытается защититься или убежать.

Когда животное убегает, у собаки включается охотничий инстинкт.

Однако при совместном проживании питомцев можно их подружить. Оптимальный вариант — это взрослая собака и котенок.

Кошка же может обидеться на хозяев за появление "замены" в доме.

Когда животные живут вместе, различия в характере и поведении перестают играть значимую роль. Они могут проводить время в совместных играх, спать рядом и даже защищать друг друга.