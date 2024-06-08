От чего кошки так не любят собак: вы будете удивлены

Кошки и собаки — это самые популярные домашние питомцы, но между ними редко возникает взаимная симпатия.
Это своеобразное "противостояние" нашло отражение даже в пословицах и поговорках.
С чем же связана такая антипатия животных?
Ответ лежит в особенностях их поведения.
Дело в том, что собаки проявляют дружелюбие, виляя хвостом из стороны в сторону. Для кошек же такой жест означает агрессию.
С точки зрения кошки, к ней приближается большое существо с явным намерением напасть. Естественно, кот пытается защититься или убежать.
Когда животное убегает, у собаки включается охотничий инстинкт.
Однако при совместном проживании питомцев можно их подружить. Оптимальный вариант — это взрослая собака и котенок.
Кошка же может обидеться на хозяев за появление "замены" в доме.
Когда животные живут вместе, различия в характере и поведении перестают играть значимую роль. Они могут проводить время в совместных играх, спать рядом и даже защищать друг друга.
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