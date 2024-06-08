Почему собака боится людей: эксперты назвали 3 причины

Эксперты назвали 3 причины, почему собака боится людей

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда хозяева замечают необычное поведение своей собаки по отношению к незнакомым людям: питомец может либо прятаться, либо, наоборот, без видимой причины бросаться в атаку, чтобы скрыть свой страх.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такое поведение нельзя назвать нормальным, так как собака должна реагировать на посторонних людей спокойно и нейтрально.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы, которые взяли уже взрослую собаку.

Почему собака боится людей:

Недостаток контакта

Многие не понимают важность правильной социализации питомца. С раннего возраста собаку нужно приучать к присутствию других людей. Для прогулок следует выбирать общественные места, чтобы щенок мог с ними познакомиться.

Нервные проблемы

Не только люди страдают от нервных расстройств — иногда это случается и у животных. Ветеринар поможет справиться с этой проблемой.

Плохой опыт

Если предыдущий хозяин избивал или кричал на животное, у собаки может развиться серьёзная психологическая травма. Старайтесь окружить питомца заботой и любовью. Со временем он перестанет бояться других людей.