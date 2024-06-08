Почему собака боится людей: эксперты назвали 3 причины

Иногда хозяева замечают необычное поведение своей собаки по отношению к незнакомым людям: питомец может либо прятаться, либо, наоборот, без видимой причины бросаться в атаку, чтобы скрыть свой страх.
Такое поведение нельзя назвать нормальным, так как собака должна реагировать на посторонних людей спокойно и нейтрально.
Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы, которые взяли уже взрослую собаку.
Почему собака боится людей:
Недостаток контакта
Многие не понимают важность правильной социализации питомца. С раннего возраста собаку нужно приучать к присутствию других людей. Для прогулок следует выбирать общественные места, чтобы щенок мог с ними познакомиться.
Нервные проблемы
Не только люди страдают от нервных расстройств — иногда это случается и у животных. Ветеринар поможет справиться с этой проблемой.
Плохой опыт
Если предыдущий хозяин избивал или кричал на животное, у собаки может развиться серьёзная психологическая травма. Старайтесь окружить питомца заботой и любовью. Со временем он перестанет бояться других людей.
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