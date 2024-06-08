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Как подружить кошку и собаку: возможно ли это

Эксперты рассказали, как подружить кошку и собаку

2:41
Зоосфера

Жить как кошка с собакой — это выражение, которое описывает двух людей, не выносящих друг друга.

Эксперты рассказали, как подружить кошку и собаку
Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошек и собак часто считают врагами.

Существует мнение, что они не понимают язык жестов друг друга.

Например, собака виляет хвостом, когда радуется, а кошка — когда сердится. Кошка прижимает уши, чтобы показать угрозу, а собака так приветствует кого-то. Кошка поднимает переднюю лапу, когда готовится ударить, а у собак это знак дружелюбия и приглашения к игре. На самом деле эти животные могут прекрасно уживаться вместе.

Идеальная дружба возможна, если взять в дом одновременно щенка и котенка. В этом случае они будут играть вместе, есть из одной миски и спать на одной подстилке.

Можно подложить маленького котенка к собаке, когда у нее появились свои щенки, или наоборот — щенка к котятам кошки. Тогда мать будет заботиться о подкидыше вместе со своими детьми, а после раздачи щенков или котят перенесет на него свою материнскую любовь.

Подружить взрослых животных сложнее, особенно если собака на улице гоняет кошек, повинуясь охотничьему инстинкту, или если у кошки был негативный опыт общения с собаками. В этом случае их нужно сначала держать в разных комнатах и постепенно знакомить под присмотром хозяина, например, через переноску или решетку.

Кошек обычно принимают крупные сторожевые собаки, охотничьи собаки, такие как легавые, спаниели и ретриверы, а также овчарки, которые любят опекать всех.

Сложнее подружить с кошкой взрослого охотничьего терьера, таксу или борзую, так как у них сильны инстинкты преследования и убийства добычи. Однако даже эти собаки способны на нежную дружбу с кошками, если щенок растет рядом с доброй и спокойной кошкой.

Не стоит позволять собаке гонять уличных кошек, так как это может привести к несчастным случаям. Если собака не воспринимает кошку как добычу, их будет легче подружить.

Иногда можно увидеть, как кошка сопровождает на прогулке свою собаку или вместе с ней встречает гостей. Бывает, что собаки защищают своих кошек от чужих собак, а кошки могут броситься на чужую собаку, защищая своего друга.

Например, наша кошка родила котят рядом со стареньким спаниелем и выкормила их в его лежаке. Подросшие котята считали себя собаками.

Последовательность, терпение и ласковое обращение творят чудеса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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