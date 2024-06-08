Как поселить в одном доме кошку и птицу: не сказка, так бывает

Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка и птица в одном доме — возможно ли это?

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие считают, что нет, ведь кошки прекрасно ловят птиц.

В дикой природе основной пищей для мелких кошек являются грызуны. Ловить их кошке легко, ведь охотничьи инстинкты у неё заложены в генах. Именно эти инстинкты заставляют кошку играть с меховой мышкой или шариком.

Однако хорошим охотником на мышей кошка становится, оттачивая навыки. С двухмесячного возраста кошка-мать приносит котятам полузадушенных мышей, чтобы те могли тренироваться в охоте. Поэтому в деревнях ценятся котята от кошек-крысоловов.

Котята учатся охоте на птиц также у матери. Ловить птиц сложнее, поэтому этим занимаются сытые кошки. Обычно добычей становятся птенцы, недавно покинувшие гнездо, или больные птицы.

Птицы помогают друг другу: например, ласточки и сороки активно защищают свои гнёзда от кошек.

В городской квартире охотящаяся кошка опасна только для мелких птиц, таких как канарейки и амадины. Клетку с птицей можно подвесить к потолку или использовать стеклянные витрины, где птицы будут в безопасности.

Если кошка попытается достать птицу, можно брызнуть в неё водой, хлопнуть в ладоши или прикрикнуть. В одной комнате кошку и свободно летающую птицу оставлять не стоит. Однако писатель-натуралист Евгений Чарушин описывал, как его кошку ощипывали для гнезда живущие в доме вьюрки.

Волнистые попугайчики и крупные виды попугаев часто уживаются с кошками. Говорящие попугаи могут подражать мяуканью кошки или звать её, имитируя "кис-кис".

У моей подруги сибирская кошка позволяет домашнему перепелу подходить к своим котятам, хотя на даче она ловит птиц. Куры и утки отличают своих кошек от чужих, даже если они одного цвета.

Кошка в квартире быстро привыкает к живущим с ней птицам, но лучше, чтобы мелкие птицы были в клетке, если в комнате находится кошка.

Конечно, спокойная взрослая кошка проще уживается с птицами. Подросток-котенок будет пытаться достать птицу. Кастрированные коты и стерилизованные кошки менее склонны к охоте.

Кошки, близкие к диким предкам, такие как сибирские, норвежские лесные или бенгальские, больше склонны к охоте на птиц. Персидские и экзотические кошки менее интересуются пернатыми.

Проявите терпение, и ваша кошка будет лояльна к вашим птицам.

Здоровья вам и вашим любимцам!