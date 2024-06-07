Что она там забыла: как томская корова оказалась в канализации

Днём 4 июня в Томскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от Единой диспетчерской службы села Молчаново. Томским спасателям потребовалась помощь, чтобы извлечь корову из канализационного колодца.
Поисково-спасательный отряд, совместно с пожарными и при поддержке трактора, смогли эвакуировать животное. Спасатели не уточнили, насколько серьёзно пострадала корова, сообщает Tomsk.mk.ru.
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