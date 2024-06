Что она там забыла: как томская корова оказалась в канализации

Днём 4 июня в Томскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от Единой диспетчерской службы села Молчаново. Томским спасателям потребовалась помощь, чтобы извлечь корову из канализационного колодца.

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0