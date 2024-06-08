Почему собака бегает вокруг места, куда ляжет спать

Стало известно, как собака выбирает место для сна

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если у вас когда-либо была собака, то вы, наверное, замечали, что перед тем, как лечь спать, она ходит кругами вокруг своего места.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На первый взгляд, это поведение может показаться нелогичным.

Но на самом деле это не так: нужно учитывать, что тысячи лет назад наши домашние собаки были дикими животными.

Ученые считают, что большинство привычек наши питомцы унаследовали генетически.

Если бы вы посмотрели, как волки укладываются спать, вы бы заметили, что их поведение полностью идентично. Почему волки так делают?

Все просто: они пытаются сделать свое место более комфортным, примять траву, чтобы было мягче.

Кроме того, волк старается оставить свой запах, чтобы враги знали, что место занято.

Поэтому домашние собаки совершают такие же движения, хотя и с несколько иной целью. Они пытаются сделать свое спальное место удобнее и проверяют, нет ли там чего-то, что могло бы помешать их сну.