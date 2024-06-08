Как научить четвероногого друга плавать: самые действенные способы

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Кинологи объяснили, как научить собаку плавать

3:11
Зоосфера » Собаки

Многие считают, что все собаки умеют плавать.

Кинологи объяснили, как научить собаку плавать
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Конечно, щенок инстинктивно совершает плавательные движения, если его держать над водой. Но плавать собаку нужно учить. Об этом рассказывает зооинженер Анастасия Калинина, эксперт сетевого издания БелНовости.

Рекомендуется начинать учить щенка плавать после необходимых прививок и завершения карантина, что составляет примерно три месяца. В этом возрасте щенок доверяет владельцу и следует за ним.

Лучше выбирать теплый день с не слишком холодной водой. Зайдите на мелководье и позовите щенка. Хвалите его, когда он идет к вам, и отступайте чуть дальше. Не тяните щенка на глубину и не бросайте его в воду, если он не хочет. Превратите процесс в игру. Можно бросать любимую игрушку щенка в воду недалеко от берега, если у него развит апортировочный рефлекс.

Если у собаки есть негативный опыт, потребуется терпение. Попробуйте уплыть от нее или зайти на глубину. Следите, чтобы собака не поднимала передними лапами много брызг, иначе она быстро устанет. Хорошо плавающая собака показывает над водой только голову. Это достигается тренировками. Легче всего приучить к воде собаку, которая любит приносить палки или игрушки.

Охотничьи породы, такие как спаниели и ретриверы, отлично плавают. Ньюфаундленды, выведенные для помощи рыбакам, также прекрасные пловцы. Среди остальных пород встречаются и любители воды, и те, кто ее не любит. Английские и французские бульдоги обычно плохо плавают и могут утонуть.

Щенки, рожденные весной, быстрее учатся плавать из-за доверия хозяину и теплой воды летом. Щенки, рожденные летом или осенью, знакомятся с водой весной, когда она холодная, или позднее, когда у них появляется недоверие к новому. Взрослая собака, не привыкшая к воде, также не сразу бросится в нее.

Для хорошего плавания собаке нужны тренировки. Плавание развивает мышцы, снижает нагрузку на суставы и помогает избавиться от лишнего веса.

После купания собаке нужно отряхнуться, побегать и поваляться. Не заставляйте неподготовленную собаку долго плавать в холодной воде, это может вызвать судороги.

Не берите собаку на пляж на целый день, так как она может получить тепловой удар. На официальных пляжах купать собак нельзя, как и в стоячих водоемах из-за риска заражения паразитами или кожными заболеваниями.

После купания в море собаку нужно ополоснуть пресной водой без шампуня. Если собака купалась в грязной воде, ее нужно вымыть с антибактериальным шампунем.

Охотничьи собаки, предназначенные для подачи птицы из воды, могут быстро набирать вес. Жировая прослойка защищает их от холодной воды, поэтому нужно следить за их рационом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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