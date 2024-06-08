Какие болячки со старостью получают кошки: на их долю выпало многое

Ветеринары назвали болезни старых кошек

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние кошки обычно живут 15-20 лет. Рекорд продолжительности жизни кошки составляет 38 лет.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки живут дольше котов, а кастрированные животные живут дольше некастрированных. Долгожителями считаются старосиамские (тайские) кошки.

Первые признаки старения появляются в 7-8 лет и затрагивают все органы и системы организма:

Притупляется обоняние, что делает кошку привередливой в еде. Могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как проблемы с зубами, воспаление десен, ферментативная недостаточность, заболевания печени и поджелудочной железы, снижение усвояемости пищи.

Снижается эластичность кожи, поэтому пожилых кошек нельзя поднимать за шкирку, их кожа легко травмируется. Появляется седина, шерсть становится тусклой и ломкой, кошке становится сложно ухаживать за собой.

Снижается подвижность суставов, кошка меньше прыгает и больше бережет себя. Более 60% стареющих животных страдают остеоартритом.

Часто у пожилых кошек возникают сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность, кардиомиопатия и гипертония. Важно следить за состоянием почек, так как кислотность мочи часто сдвигается в кислую сторону. Необходимо сдавать анализы мочи и кормить специальными кормами с пометкой "сеньор". Также часто встречаются инфекции мочеполовой системы.

Могут возникнуть гормональные проблемы, такие как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Кошка начинает много пить, становится агрессивной и раздражительной, теряет или набирает вес.

Снижается иммунитет, что повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Ухудшается работа органов чувств, снижается острота зрения и слуха, возможна полная слепота или глухота.

Нарушается мозговая активность, появляются старческие поведенческие проблемы и нарушение координации движений.

У старых животных часто возникают опухоли, ведь онкология никого не щадит в современном мире.

У старых животных часто возникают опухоли, ведь онкология никого не щадит в современном мире. Стресс также негативно влияет на стареющих питомцев. У старых нестерилизованных кошек может развиться пиометра — гнойное воспаление матки, что приводит к вялости, потере веса и отказу от еды. Спасти животное может только операция.

Пожилые животные нуждаются в нашей заботе, тепле и ласке. Им необходимы специальные рационы кормления и витамины, регулярные обследования у ветеринара. Кормить старую кошку нужно часто и небольшими порциями, лоток должен быть с невысокими бортиками, а спальное место — низким, чтобы ей было удобно и тепло.

Они отдают нам всю свою любовь, и наш долг — обеспечить им спокойную старость.

Здоровья вам и вашим любимцам!