Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Селин осудил конфликт Пугачевой и Михайлова: "Не надо так себя вести"
Самые популярные автомобили на аукционах в России: Kia Rio, BMW 5-Series и Volkswagen
Секретные приемы визажистов для маскировки второго подбородка с помощью макияжа
Тяга к сладкому может возникать из-за воспаления в кишечнике
Тренировки глаз: как улучшить зрение и предотвратить усталость
Варенье из клубники с желатином: варится очень быстро, но получается густым
Максим Орешкин рассказал, как сделать жизнь в регионах комфортнее
Розовая "сакура" в Сибири: томичи восхищаются цветением
Борис Андреев чуть не утопил милиционера во время съёмок "Ильи Муромца"
Какие болячки со старостью получают кошки: на их долю выпало многое

Ветеринары назвали болезни старых кошек

3:05
Зоосфера » Кошки

Домашние кошки обычно живут 15-20 лет. Рекорд продолжительности жизни кошки составляет 38 лет.

Ветеринары назвали болезни старых кошек
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки живут дольше котов, а кастрированные животные живут дольше некастрированных. Долгожителями считаются старосиамские (тайские) кошки.

Первые признаки старения появляются в 7-8 лет и затрагивают все органы и системы организма:

  • Притупляется обоняние, что делает кошку привередливой в еде. Могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как проблемы с зубами, воспаление десен, ферментативная недостаточность, заболевания печени и поджелудочной железы, снижение усвояемости пищи.
  • Снижается эластичность кожи, поэтому пожилых кошек нельзя поднимать за шкирку, их кожа легко травмируется. Появляется седина, шерсть становится тусклой и ломкой, кошке становится сложно ухаживать за собой.
  • Снижается подвижность суставов, кошка меньше прыгает и больше бережет себя. Более 60% стареющих животных страдают остеоартритом.
  • Часто у пожилых кошек возникают сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность, кардиомиопатия и гипертония. Важно следить за состоянием почек, так как кислотность мочи часто сдвигается в кислую сторону. Необходимо сдавать анализы мочи и кормить специальными кормами с пометкой "сеньор". Также часто встречаются инфекции мочеполовой системы.
  • Могут возникнуть гормональные проблемы, такие как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Кошка начинает много пить, становится агрессивной и раздражительной, теряет или набирает вес.
  • Снижается иммунитет, что повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Ухудшается работа органов чувств, снижается острота зрения и слуха, возможна полная слепота или глухота.
  • Нарушается мозговая активность, появляются старческие поведенческие проблемы и нарушение координации движений.
    У старых животных часто возникают опухоли, ведь онкология никого не щадит в современном мире.
  • Стресс также негативно влияет на стареющих питомцев. У старых нестерилизованных кошек может развиться пиометра — гнойное воспаление матки, что приводит к вялости, потере веса и отказу от еды. Спасти животное может только операция.
  • Пожилые животные нуждаются в нашей заботе, тепле и ласке. Им необходимы специальные рационы кормления и витамины, регулярные обследования у ветеринара. Кормить старую кошку нужно часто и небольшими порциями, лоток должен быть с невысокими бортиками, а спальное место — низким, чтобы ей было удобно и тепло.

Они отдают нам всю свою любовь, и наш долг — обеспечить им спокойную старость.

Здоровья вам и вашим любимцам!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Последние материалы
Борис Андреев чуть не утопил милиционера во время съёмок "Ильи Муромца"
Россияне обвинили съёмочную группу "Большой земли" в порче памятника природы
Шасси самолета Red Wings загорелось после посадки в Москве
Савелий Крамаров в 1981 года покинул СССР и начал строить карьеру в США
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Анна Кузина из "Универа" собирает деньги на беспилотники для ВСУ
Как изменились предпочтения россиян при выборе автомобилей за последние два года
Эффективные советы по защите волос от солнца
Не стоит исключать из рациона картофель: он содержит много полезных веществ
Lionsgate анонсировала приквел к фильму "Голодные игры" про Хеймитча Эбернети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников