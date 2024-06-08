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Почему собака наводит беспорядок: она любит это больше всего

Кинологи объяснили, почему собаки любят наводить беспорядок

1:27
Зоосфера » Собаки

Некоторые собаки регулярно устраивают дома "порядок", пока их хозяева отсутствуют: придя с работы, можно легко подумать, что в квартире побывали настоящие грабители.

Кинологи объяснили, почему собаки любят наводить беспорядок
Фото: flickr.com by Ludovic Bertron is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако сразу же появляется пес с виноватым видом, и становится ясно, кто именно "приложил лапу" к созданию хаоса.

Почему даже воспитанные животные иногда так поступают?

Эксперты выделяют три основные причины:

  • Одиночество. Если собака вынуждена проводить весь день в одиночестве, без общения и игрушек, она начнет развлекать себя сама. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать для питомца различные игрушки для самостоятельной игры. Особенно важно не оставлять собаку на долгое время одну, так как эти животные очень социализированы и не представляют свою жизнь без любимого хозяина.
  • Недостаток физической нагрузки. Эти домашние животные обладают высоким уровнем интеллекта, поэтому им необходимо регулярно узнавать что-то новое, чтобы мозг оставался активным.
  • Недостаток прогулок. Современный человек часто не имеет много свободного времени. Если вы привыкли после работы отдыхать с друзьями, то собаку лучше не заводить: пес нуждается во внимании, любви, заботе и ласке.

Если же гулять с собакой слишком мало, то страдает её психическое здоровье и снижается общий жизненный тонус.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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