Как влюбить в себя кошку: после такого, у нее не останется шансов
Стало известно, как понравиться кошке
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Добиться любви от кошек не так просто, как от других домашних животных, так как они обладают независимым характером.
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Если собаки любят человека безусловно, то владельцам кошек нужно проявить смекалку и хорошо разбираться в психологии своих питомцев.
Вот пять советов, которые помогут вам в этом:
- Если вы хотите установить теплые отношения и добиться искренних чувств, лучше всего брать котенка в возрасте до 3 месяцев. В этот период он будет воспринимать человека практически как свою мать.
- Ресурсы играют важную роль в жизни кошек, поэтому выбирайте качественный корм, который понравится вашему питомцу. Всегда обеспечивайте его чистой питьевой водой.
- Котятам необходимо играть, поэтому покупайте игрушки как для самостоятельных игр, так и для совместных развлечений с вами.
- Чтобы кошка выбрала вас своим хозяином, уделяйте ей достаточно внимания и создавайте комфортные условия для проживания.
- Избегайте грубых ошибок в воспитании. Например, кошки не прощают физического насилия и не любят громких звуков.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru