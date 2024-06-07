Как влюбить в себя кошку: после такого, у нее не останется шансов

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Стало известно, как понравиться кошке

1:10
Зоосфера » Кошки

Добиться любви от кошек не так просто, как от других домашних животных, так как они обладают независимым характером.

Стало известно, как понравиться кошке
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если собаки любят человека безусловно, то владельцам кошек нужно проявить смекалку и хорошо разбираться в психологии своих питомцев.

Вот пять советов, которые помогут вам в этом:

  • Если вы хотите установить теплые отношения и добиться искренних чувств, лучше всего брать котенка в возрасте до 3 месяцев. В этот период он будет воспринимать человека практически как свою мать.
  • Ресурсы играют важную роль в жизни кошек, поэтому выбирайте качественный корм, который понравится вашему питомцу. Всегда обеспечивайте его чистой питьевой водой.
  • Котятам необходимо играть, поэтому покупайте игрушки как для самостоятельных игр, так и для совместных развлечений с вами.
  • Чтобы кошка выбрала вас своим хозяином, уделяйте ей достаточно внимания и создавайте комфортные условия для проживания.
  • Избегайте грубых ошибок в воспитании. Например, кошки не прощают физического насилия и не любят громких звуков.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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