Ученые назвали лучший способ ускорить дрессировку собак

SciRep: похвала и ласка повышают успехи собак при обучении новым навыкам

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Венгерские этологи из Будапештского университета имени Этвёша Лоранда выяснили наиболее эффективные методы дрессировки собак. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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"Для домашних собак естественно учиться в эмоционально насыщенных социальных ситуациях, взаимодействуя со своими владельцами или дрессировщиками. Однако наши знания об этом процессе в основном основаны на исследованиях людей и лабораторных грызунов.

Мы решили изучить этот процесс у собак, поскольку исследование этого вида интересно не только как модельного животного, но и само по себе", — пояснила ведущий автор исследования, доктор Вивьен Райхер.

В ходе эксперимента команда проверила два метода обучения. В первом подходе собак награждали лакомством, похвалой и лаской за успехи, не ругая за ошибки. Во втором методе собак не хвалили и не гладили, а только давали угощение за правильное выполнение заданий и ругали за ошибки.

После тренировок собаки спали в лаборатории, где их мозговую активность изучали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это позволило оценить консолидацию памяти и запоминание новой информации.

Результаты показали, что второй метод обучения вызывал у собак больший стресс. Они стремились оставаться рядом с хозяевами и спали дольше.

Когда собак хвалили и гладили, они лучше усваивали новые знания, при этом испытывая меньше стресса и утомления.

Ученые считают, что это открытие не только углубляет понимание процесса обучения животных, но и может способствовать улучшению усвоения новых знаний у людей.