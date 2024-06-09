Ученые назвали лучшие способы защитить собаку от летней жары

TAMU: купание в водоемах и прогулки под крышей спасут питомца от перегрева

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Американские ветеринарные исследователи из Техасского университета A&M (TAMU) представили лучшие способы защиты собак от летней жары во время прогулок на свежем воздухе. Результаты их исследования опубликованы на официальном сайте университета.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты подчеркнули, что собаки подвержены тепловому удару. В отличие от людей, они не могут потеть и охлаждаются через частое дыхание, что не является эффективным способом.

Симптомы перегрева у собак включают беспокойное поведение, сильную одышку, рвоту или диарею, изменение цвета языка и десен, а также шаткую походку. В тяжелых случаях возможен обморок.

При тепловом ударе собаку следует обернуть прохладными влажными полотенцами и как можно скорее доставить в ветеринарную клинику.

По словам ветеринаров, наиболее уязвимы к жаре породы с плоскими мордами, такие как мопсы, боксеры, бульдоги, ши-тцу и другие, а также собаки с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

Для защиты питомцев от летнего зноя ученые рекомендуют выгуливать собак рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Если прогулка днем неизбежна, специалисты советуют выбирать места рядом с водоемами, где собака может охладиться.

Также хорошим вариантом могут быть крытые площадки для выгула, если они доступны.