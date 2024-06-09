Ученые назвали лучшие способы защитить собаку от летней жары

Американские ветеринарные исследователи из Техасского университета A&M (TAMU) представили лучшие способы защиты собак от летней жары во время прогулок на свежем воздухе. Результаты их исследования опубликованы на официальном сайте университета.
Специалисты подчеркнули, что собаки подвержены тепловому удару. В отличие от людей, они не могут потеть и охлаждаются через частое дыхание, что не является эффективным способом.
Симптомы перегрева у собак включают беспокойное поведение, сильную одышку, рвоту или диарею, изменение цвета языка и десен, а также шаткую походку. В тяжелых случаях возможен обморок.
При тепловом ударе собаку следует обернуть прохладными влажными полотенцами и как можно скорее доставить в ветеринарную клинику.
По словам ветеринаров, наиболее уязвимы к жаре породы с плоскими мордами, такие как мопсы, боксеры, бульдоги, ши-тцу и другие, а также собаки с избыточным весом и хроническими заболеваниями.
Для защиты питомцев от летнего зноя ученые рекомендуют выгуливать собак рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Если прогулка днем неизбежна, специалисты советуют выбирать места рядом с водоемами, где собака может охладиться.
Также хорошим вариантом могут быть крытые площадки для выгула, если они доступны.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.